Имеют ли сотрудники ТЦК право стрелять? Что говорит закон

Право на необходимую оборону в случае реальной угрозы жизни предусмотрено для каждого гражданина, в том числе и военнослужащего Украины

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Тема работы групп оповещения и взаимодействия представителей Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) с гражданским населением периодически вызывает резонанс в обществе. Острым остается вопрос применения огнестрельного оружия и спецсредств.

"Телеграф" рассказывает, имеют ли сотрудники ТЦК права на применение оружия? Краткий ответ — нет, однако есть одно исключение.

Особых прав на применение оружия у ТЦК нет

Центры комплектования не являются правоохранительными органами (как, например, Национальная полиция). В связи с этим отдельного специального права на применение оружия против гражданского населения законодательство не предусматривает.

При этом большинство сотрудников ТЦК — это военнослужащие Вооруженных сил Украины, имеющие право на табельное оружие. Ношение оружия во время патрулирования регулируется внутренними уставами и приказами военного командования.

Единственное законное основание: необходимая оборона

Применение оружия военнослужащим ТЦК против гражданского лица допускается исключительно в качестве крайней меры в рамках необходимой обороны (ст. 36 Уголовного кодекса Украины):

Угроза жизни и здоровью: Если на сотрудника ТЦК совершено прямое физическое нападение.

Если на сотрудника ТЦК совершено прямое физическое нападение. Вооруженное нападение: Если нападающий использует оружие, нож или другие предметы, представляющие смертельную опасность.

Если нападающий использует оружие, нож или другие предметы, представляющие смертельную опасность. Групповое нападение: При силовой угрозе со стороны нескольких человек.

При силовой угрозе со стороны нескольких человек. Попытка завладеть оружием: При попытке отобрать табельное оружие у военнослужащего.

Что считается превышением полномочий?

Применение оружия или спецсредств не допускается и является уголовным правонарушением (превышением служебных/военных полномочий) в следующих случаях:

При словесных конфликтах, провокациях или оскорблениях;

Для остановки человека, который пытается сбежать;

При пассивном сопротивлении (отказе брать повестку или предъявлять документы);

Для принудительного задержания или доставки в ТЦК без наличия прямой угрозы жизни сотрудника.

Любые случаи неправомерного демонстративного использования или применения оружия сотрудниками ТЦК подлежат расследованию Государственным бюро расследований (ГБР) и Военной службой правопорядка (ВСП).

Ранее "Телеграф" сообщал, что у представителей ТЦК и СП нет полномочий останавливать, удерживать или задерживать граждан в публичных местах во время воздушной тревоги. Также они не могут препятствовать человеку направляться к укрытию.