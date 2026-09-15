Не шоколад и сертификаты: что педагоги действительно хотят на День учителя
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Тема подарков на День учителя вызвала неоднозначные реакции у работников из сферы образования
День учителя — прекрасный повод выразить искреннюю благодарность преподавателям за их терпение, труд и вклад в будущее наших детей. Выбор подарка часто превращается в непростую задачу: хочется найти баланс между полезностью, этикетом и оригинальностью.
Однако, чего хотят сами учителя? "Телеграф" обратился к своим читателям из сферы образования с вопросом: "Что бы вы действительно хотели получить в подарок на День учителя?".
В первую очередь, учителя, как и все украинцы, мечтают о победе и мирном небе. При этом большинство преподавателей отметили, что им ничего не надо от детей и их родителей, а тема подарков "уже надоела". Также педагоги просят то, что не купить ни за какие деньги: уважение и достойное отношение. Кроме того, учителя подняли тему зарплат.
"Больше всего зайдет абонемент на курс массажа или подарочный купон на косметику"
"Уже много лет не получаю подарков и прекрасно живу"
"Уважение"
"С детьми в кино"
"Достойную зарплату"
"Мир, спокойствие и улыбчивых детей и родителей"
"Победу и мирное небо"
"Хочу сознательных родителей и учеников, которые хотят учиться"
"Искренние улыбки детей"
"Выходной"
"Ничего. И не подымайте эту тему перед праздником"
"Все пишут, что ничего не надо. А вы представьте, что ничего и не подарят. Будет же столько обид"
"Большую премию"
"Ничего. Надоела эта тема. У вас что-то просят?"
"Ничего не хочу получить в подарок на день учителя, чтобы потом не сплетничали"
Напомним, день учителя в Украине имеет плавающую дату — первое воскресенье октября. В 2026 году он припадает на 4 октября.