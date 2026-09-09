Так кормят детей в Польше: чем их школьные обеды отличаются от украинских (фото)

Стоимость обеда в польских школах выше, чем в украинских

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В Польше с начала нового учебного года были пересмотрены рекомендации по питанию в школах и дошкольных учреждениях. В Украине с 1 сентября 2026 года все школьники получают одно бесплатное горячее питание в день.

"Телеграф" сравнил школьные обеды Польши и Украины. В обеих странах в рацион учеников пытаются добавить больше овощей и сделать его более сбалансированным.

Как кормят школьников в Польше

Как пишет польское издание Biznes Info, новые нормы школьного питания предполагают, что в меню должно быть:

по крайней мере одно растительное блюдо в неделю из бобовых,

свежее мясо дважды в неделю и рыба по меньшей мере раз в неделю,

супы по крайней мере дважды в неделю на овощном бульоне,

порция свежих овощей или фруктов на каждый прием пищи,

меньше сахара и больше упора на сезонных продуктах.

Как эти правила воплощают в жизнь, показали на примере одной из школ города Быдгощ. Вот некоторые из блюд недельного меню: огуречный суп, который подают с блинами, начиненными ванильным сыром и черникой, томатный крем, булгур с овощами, банан и выжатый яблочный сок. Также в списке блюд суп из цветной капусты, запеченное куриное бедро, картофельное пюре с петрушкой, салатом из листьев салата, помидоров и огурцов и яблоком.

Школьный обед в Польше – тыквенный суп. Фото:wiadomosci

Согласно нормативным актам, польские родители должны покрывать только стоимость продуктов, а остальные расходы ложатся на местные власти. Фактические расходы для родителей существенно отличаются в зависимости от школы — от 5,50 злотых (почти 66 гривен) до 25 злотых (почти 300 гривен) за один обед.

Гуляш с кашей и салатом. Фото:wiadomosci

Как кормят школьников в Украине

В Украине в рамках реформы школьного питания существенно увеличили количество овощей, фруктов и злаковых в ежедневном меню учеников. Школы используют приблизительное меню, рассчитанное на 4 недели, чередующееся в зависимости от сезона. Стоимость обеда зависит от возраста школьника. 50 грн в день – для одного ученика начальной школы и 60 грн в день для ученика базового и профильного среднего образования. Вот обеды учащихся одной из школ Днепра:

Гречка и омлет. Фото: "Телеграф"

Макароны с курицей. Фото: "Телеграф"

Еще один обед. Фото: "Телеграф"

Гороховое пюре выглядит неприятно, всего один кусочек помидора. Фото: "Телеграф"

Обрезанное заветренное яблоко не вызывает аппетита. Фото: "Телеграф"

Порции и калорийность разделены на три возрастных группы детей: 6–10 лет, 11–14 лет и 15–18 лет. Каждый день в меню должны быть овощи и фрукты, рацион предусматривает чередование блюд из птицы, говядины, свинины и рыбы. Увеличено количество каш с высоким содержанием клетчатки (гречка, овсянка, кускус, чечевица, нут). Количество соли и сахара минимальное, также снижены нормы потребления белого хлеба и картофеля.

Звучит это все неплохо, но на деле украинские школьные обеды иногда выглядят довольно грустно. Однако наполнение школьной тарелки очень отличается в разных учебных заведениях, поэтому, если школьное питание оставляет желать лучшего, причина, вероятно, в действиях на местах.

В соцсетях украинцы делятся школьными обедами своих учеников. К примеру, жительница Житомира показала неприглядную порцию. Очень схожее меню в Броварах.

А вот в Сумах и Харькове школьные обеды выглядят очень аппетитно. Родители пишут, что дети довольны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в соцсетях жестко ответили на критику школьных обедов. Украинцы показали еду своих школьников.