Так кормят детей в Польше: чем их школьные обеды отличаются от украинских (фото)
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Стоимость обеда в польских школах выше, чем в украинских
В Польше с начала нового учебного года были пересмотрены рекомендации по питанию в школах и дошкольных учреждениях. В Украине с 1 сентября 2026 года все школьники получают одно бесплатное горячее питание в день.
"Телеграф" сравнил школьные обеды Польши и Украины. В обеих странах в рацион учеников пытаются добавить больше овощей и сделать его более сбалансированным.
Как кормят школьников в Польше
Как пишет польское издание Biznes Info, новые нормы школьного питания предполагают, что в меню должно быть:
- по крайней мере одно растительное блюдо в неделю из бобовых,
- свежее мясо дважды в неделю и рыба по меньшей мере раз в неделю,
- супы по крайней мере дважды в неделю на овощном бульоне,
- порция свежих овощей или фруктов на каждый прием пищи,
- меньше сахара и больше упора на сезонных продуктах.
Как эти правила воплощают в жизнь, показали на примере одной из школ города Быдгощ. Вот некоторые из блюд недельного меню: огуречный суп, который подают с блинами, начиненными ванильным сыром и черникой, томатный крем, булгур с овощами, банан и выжатый яблочный сок. Также в списке блюд суп из цветной капусты, запеченное куриное бедро, картофельное пюре с петрушкой, салатом из листьев салата, помидоров и огурцов и яблоком.
Согласно нормативным актам, польские родители должны покрывать только стоимость продуктов, а остальные расходы ложатся на местные власти. Фактические расходы для родителей существенно отличаются в зависимости от школы — от 5,50 злотых (почти 66 гривен) до 25 злотых (почти 300 гривен) за один обед.
Как кормят школьников в Украине
В Украине в рамках реформы школьного питания существенно увеличили количество овощей, фруктов и злаковых в ежедневном меню учеников. Школы используют приблизительное меню, рассчитанное на 4 недели, чередующееся в зависимости от сезона. Стоимость обеда зависит от возраста школьника. 50 грн в день – для одного ученика начальной школы и 60 грн в день для ученика базового и профильного среднего образования. Вот обеды учащихся одной из школ Днепра:
Порции и калорийность разделены на три возрастных группы детей: 6–10 лет, 11–14 лет и 15–18 лет. Каждый день в меню должны быть овощи и фрукты, рацион предусматривает чередование блюд из птицы, говядины, свинины и рыбы. Увеличено количество каш с высоким содержанием клетчатки (гречка, овсянка, кускус, чечевица, нут). Количество соли и сахара минимальное, также снижены нормы потребления белого хлеба и картофеля.
Звучит это все неплохо, но на деле украинские школьные обеды иногда выглядят довольно грустно. Однако наполнение школьной тарелки очень отличается в разных учебных заведениях, поэтому, если школьное питание оставляет желать лучшего, причина, вероятно, в действиях на местах.
В соцсетях украинцы делятся школьными обедами своих учеников. К примеру, жительница Житомира показала неприглядную порцию. Очень схожее меню в Броварах.
А вот в Сумах и Харькове школьные обеды выглядят очень аппетитно. Родители пишут, что дети довольны.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в соцсетях жестко ответили на критику школьных обедов. Украинцы показали еду своих школьников.