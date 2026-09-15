Не шоколад і сертифікати: що педагоги насправді хочуть на День вчителя

Тема подарунків на День вчителя викликала неоднозначні реакції у працівників зі сфери освіти

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День вчителя — чудова нагода висловити щиру подяку викладачам за їхнє терпіння, працю та внесок у майбутнє наших дітей. Вибір подарунка часто перетворюється на непросте завдання: хочеться знайти баланс між корисністю, етикетом та оригінальністю.

Однак чого хочуть самі вчителі? "Телеграф" звернувся до своїх читачів зі сфери освіти із запитанням: "Що б ви дійсно хотіли отримати у подарунок на День вчителя?".

Насамперед вчителі, як і всі українці, мріють про перемогу та мирне небо. При цьому більшість викладачів зазначили, що їм нічого не треба від дітей та їхніх батьків, а тема подарунків "набридла". Також педагоги просять те, що не купити за жодні гроші: повагу та гідне ставлення. Крім того, вчителі порушили тему зарплат.

"Найбільше зайде абонемент на курс масажу або подарунковий купон на косметику"

"Вже багато років не отримую подарунків і чудово живу"

"Повагу"

"З дітьми у кіно"

"Достойну зарплатню"

"Мир, спокій та усміхнених дітей та батьків"

"Перемогу та мирне небо"

"Хочу свідомих батьків та учнів, які хочуть навчатися"

"Щирі посмішки дітей"

"Вихідний"

"Нічого. І не підіймайте цю тему перед святом"

"Всі пишуть, що нічого не треба. А ви уявіть, що нічого і не подарують. Буде стільки образ".

"Велику премію"

"Нічого. Набридла ця тема. У вас щось просять?"

"Нічого не хочу отримати в подарунок на день вчителя, щоб потім не пліткували"

Нагадаємо, день вчителя в Україні має змінну дату – перша неділя жовтня. У 2026 році він припадає на 4 жовтня.