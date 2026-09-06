Три этажа роскоши: каким был легендарный ресторан "Київ" в Одессе

Там снимали кино и играли свадьбы

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На Греческой площади в Одессе сохранилось трехэтажное здание, которое когда-то занимал ресторан "Київ". Ресторан считался элитным, а одной из его особенностей была летняя веранда на крыше.

"Телеграф" предлагает вспомнить, каким был ресторан "Київ", что подавали его посетителям и чем это место запомнилось одесситам.

Ресторан "Київ" открыли в 1962 году. Авторами проекта были архитекторы Александр Львович Гольденберг и Ефим Григорьевич Вайнштейн.

Фото: Старая Одесса/Facebook

Здание выделялось на фоне соседних построек: три этажа, продуманный фасад и статус одного из главных ресторанов города. По данным исторического проекта Old Odessa, в начале 1960-х годов ресторан был одним из немногих заведений общепита в Одессе, где посетителей принимали на специально оборудованной крыше.

О меню ресторана можно судить по сохранившимся страницам за март 1977 года. В нем были холодные закуски, рыбные и мясные блюда, различные порционные блюда, а также большой выбор вин и других напитков.

Среди холодных закусок встречалось ассорти с сельдью "Иваси", луком, маслом и яйцом. В меню также были горячие мясные и рыбные блюда и фирменная "пикантная закуска".

При этом "Київ" был не только местом для обычного ужина. По воспоминаниям одесситов, здесь устраивали свадьбы, выпускные и другие семейные праздники. Некоторые посетители также вспоминали живую музыку и дневные обеды.

В 1975 году интерьер заведения попал в фильм "Повторная свадьба" режиссера Георгия Натансона. В картине можно увидеть Одессу 1970-х годов и разные городские локации. В частности, сохранились кадры с рестораном и его верандой.

На веранде ресторана «Київ». Кадр из фильма «Повторная свадьба»

Со временем заведение перестало работать в прежнем формате. В 2010-е годы в здании размещались другие заведения, в частности, кафе украинской кухни. На определенном этапе помещение также арендовал банк.

В январе 2014 года в подвальном помещении здания произошел пожар. К тому времени оно уже принадлежало ООО "Київ", которое связывали с одесским бизнесменом Вадимом Черным.

Напомним, ранее "Телеграф" также рассказывал про ресторан "Море" в Одессе.