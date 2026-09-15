Как сэкономить тысячи гривен в месяц: искусственный интеллект дал советы украинцам

Отказ от некоторых вещей сохранит бюджет без ущерба для качества жизни

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На фоне роста цен украинцам приходится более внимательно планировать расходы и пересматривать привычный семейный бюджет. В то же время чрезмерная экономия на питании, здоровье и отдыхе может в конечном счете создать еще больше проблем.

"Телеграф" спросил ChatGPT, как бы он экономил, если бы сейчас жил в Украине. Искусственный интеллект посоветовал не пытаться сократить абсолютно все расходы, а прежде всего отказаться от покупок, почти не влияющих на качество жизни.

"Я бы оставлял деньги на здоровье, нормальное питание, безопасность и то, что дает ощущение нормальной жизни", — объяснил цифровой разум.

Планировать меню и реже заказывать доставку

Самым большим резервом для экономии искусственный интеллект назвал затраты на продукты. Незаметные покупки, перекусы, кофе и готовая еда в течение месяца могут превратиться в несколько тысяч гривен.

Чтобы тратить меньше, искусственный интеллект рекомендует составлять меню хотя бы на три-четыре дня, сравнивать стоимость продуктов за килограмм, а не за упаковку, и отдавать предпочтение сезонным овощам и фруктам. Мясо, яйца, крупы и другие товары можно покупать по акциям, но только тогда, когда они действительно нужны.

Готовить лучше сразу на два-три дня, а продукты, которые могут быстро испортиться, замораживать. При этом полностью отказываться от любимых дорогих продуктов не обязательно: достаточно покупать их реже.

"Кофе и перекус на 150 гривен в день — это примерно 4500 гривен в месяц. Не обязательно отказываться от кофе: можно оставить его несколько раз в неделю, а не покупать каждый день", — отметил ИИ.

Одной из первых затрат, которые следует сократить, стала бы доставка еды. Если заказывать ужин стоимостью 500-700 гривен пять-шесть раз в месяц, общая сумма будет составлять 3000-4000 гривен. Поэтому доставку лучше оставить как небольшое удовольствие один-два раза в месяц, а не превращать в постоянный способ питания.

Доставка может вгонять в долги. Фото: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Не переходить на самую дешевую еду

Экономить следует не на самом питании, а на выборе конкретных продуктов. Рацион, состоящий преимущественно из макарон, хлеба и дешевых полуфабрикатов, может отрицательно сказаться на самочувствии, а впоследствии привести к дополнительным затратам.

В бюджете желательно оставить яйца, мясо, рыбу или другие источники белка, кисломолочные продукты, овощи, фрукты, крупы и достаточное количество жиров.

"Принцип "главное, чтобы было дешево" не всегда помогает сэкономить. Экономия должна состоять в выборе продуктов, а не в отказе от нормального питания", — подчеркнул ChatGPT.

Откладывать необязательные покупки на 72 часа

Для одежды, косметики, посуды, декора, техники и разных мелочей для дома модель предложила правило 72 часов. Если вещь не нужна срочно, ее следует записать в список и подождать два-три дня.

За это время желание совершить импульсивную покупку нередко исчезает. Если же вещь остается нужной, решение будет более осознанным.

"Акция — это не экономия, если вы вообще не собирались покупать этот товар", — отметила нейросеть.

Правило 72 часов. Фото: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Проверять подписки и регулярные списания

Еще один источник незаметных расходов – платные сервисы, мобильные приложения, облачные хранилища, музыкальные и видеоплатформы, а также абонементы, которыми человек почти не пользуется.

Раз в месяц стоит открыть банковское приложение, выписать все регулярные платежи и разделить их на три категории: "пользуюсь еженедельно", "пользуюсь редко" и "уже забыл об этом". Подписки из двух последних категорий можно отменить.

Даже 500–1000 гривен ненужных списаний ежемесячно превращаются в 6–12 тысяч гривен в течение года.

Считать действительную стоимость поездок

Если автомобиль действительно нужен, отказываться от него ради экономии не обязательно. Однако стоимость поездки — это не только потраченное топливо. В нее также входят обслуживание, страхование, ремонт, шины и постепенный износ машины.

К примеру, ехать десять километров в магазин за товаром, который стоит на 50 гривен дешевле, может быть невыгодно. А объединение нескольких дел в одну поездку действительно поможет сократить расходы.

Нужно считать реальную стоимость поездок. Фото: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Не мерзнуть ради небольшой экономии

Сбережения на коммунальных услугах также должны быть разумными. ChatGPT не рекомендует сидеть в холодной квартире ради незначительного уменьшения платежки.

Вместо этого можно установить LED-лампы, выключать приборы, которыми никто не пользуется, контролировать работу бойлера и проверить уплотнение окон и дверей. Стирать при более низкой температуре следует тогда, когда это позволяют ткани и уровень загрязнения.

Также нет смысла обогревать или охлаждать помещение с открытыми окнами. Если установлен многотарифный счетчик, часть энергоемких дел можно переносить на часы с более низким тарифом.

Оставлять деньги на удовольствие

Цифровой разум не советует полностью убирать из бюджета кино, рестораны, небольшие поездки, подарки и прочие приятные траты. Жесткий режим, при котором человек постоянно себе все запрещает, сложно поддерживать в течение длительного времени.

"Бюджет по принципу "сложные времена — никаких развлечений" может быстро привести к истощению. Лучше установить четкий лимит на удовольствия", — пояснил ИИ.

К примеру, на желаемые, но необязательные покупки можно выделять 5–10% дохода. Эти деньги можно тратить без чувства вины, не выходя за установленную сумму.

Отдельно следует планировать подарки. Если ежемесячно откладывать на них 500–1000 гривен, дни рождения и зимние праздники не станут внезапным ударом по бюджету.

На чем не стоит экономить

Осторожнее всего ChatGPT советует относиться к экономии на здоровье, стоматологии, необходимых лекарствах, безопасности, ремонте автомобиля, зимней обуви и одежде и качестве основных продуктов.

"Отложить профилактический осмотр, чтобы сохранить 1000 гривен, а затем потратить 15 тысяч на лечение — это не экономия", — подытожил искусственный интеллект.

Главный принцип состоит не в том, чтобы тратить как можно меньше. Следует убирать из бюджета незаметные и необязательные расходы, но сохранять все, от чего зависит здоровье, безопасность и приемлемое качество жизни.

Напомним, российские удары по складам с товарами и гипермаркетам в Украине подтолкнут цены на продукты вверх. Однако это будет не единственная и даже не основная причина подорожания уже этой осенью.