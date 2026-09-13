Не раздают и не выбрасывают: что в "АТБ" делают с мясом и заморозкой при блэкауте

В супермаркетах сети действуют четкие правила хранения продуктов

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В супермаркетах "АТБ" есть генераторы резервного питания, обеспечивающие жизнедеятельность всего магазина и главное холодильников и морозильных камер. Однако, что происходит с замороженными продуктами и мясом, если генератор выходит из строя.

В таком случае администрация магазина занимается перемещением такого товара в другие торговые точки сети. Об этом "Телеграфу" рассказал сотрудник сети "АТБ".

По его словам, случаи, когда резервное электропитание не работает, иногда случаются. Однако в таком случае чувствительные к изменению условий хранения продукты не пропадают.

"Заморозку и мясо перемещают в другие магазины", — пояснил сотрудник сети.

Замороженное куриное мясо. Фото иллюстративное

Перерабатывают ли в "АТБ" фрукты, которые уже нельзя продавать?

Как сообщал "Телеграф", по словам сотрудника "АТБ", фрукты, которые уже нельзя продавать, не отправляются на переработку (например, абрикосы на курагу, или виноград на изюм) через собственные торговые марки сети, такие как "Своя линия", "Умный выбор" и другие. Все утратившие ликвидность товары сразу идут на утилизацию и это может повторяться даже по пять раз в день.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что покупатели чаще всего воруют в "АТБ".