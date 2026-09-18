Детей может соблазнить эта "шелковица": чем опасно ядовитое растение, которое растет во дворах (фото)

Ядовитое растение распространяется как инвазивный сорняк

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В Днепре внимательные граждане обнаружили опасное растение. Речь идет о лаконосе (лат. Phytolacca, также известен как фитолакка).

Это многолетнее травянистое растение семейств Фитолакковых с крупными листьями и сочными тёмно-фиолетовыми ягодами, собранными в кисти (внешне похожи на ежевику или шелковицу). Растение считается ядовитым, а потому родителям следует проявить бдительность. Добавим, что находку обнаружили в Индустриальном районе города.

В садах и на огородах чаще всего встречается лаконос американский. В Украине также распространен лаконос ягодный. Именно его обнаружили в областном центре.

Лаконос в Днепре/Фото: t.me/dniprooblcentr

Лаконос в Днепре/Фото: t.me/dniprooblcentr

Вред и опасность растения

Главная опасность лаконоса — высокая токсичность всех его частей (корней, стеблей, листьев и особенно незрелых ягод) из-за содержания алкалоидов (фитолакцин) и сапонинов.

Опасность отравления: Употребление ягод или необработанных частей растения в пищу вызывает тяжелое отравление. Симптомы: сильная тошнота, рвота, понос, головокружение, судороги, нарушение работы сердца и удушье.

Употребление ягод или необработанных частей растения в пищу вызывает тяжелое отравление. Симптомы: сильная тошнота, рвота, понос, головокружение, судороги, нарушение работы сердца и удушье. Раздражение кожи: Сок растения при попадании на кожу может вызвать дерматит, аллергическую реакцию или химический ожог.

Сок растения при попадании на кожу может вызвать дерматит, аллергическую реакцию или химический ожог. Агрессивное разрастание: На участке лаконос быстро дичает, глубоко укореняется и тяжело выводится, угнетая соседние культуры. Из-за ядовитости с ним нужно работать с большой осторожностью.

Ранее "Телеграф" сообщал, что неправильное укрытие растений на зиму может не защитить их от морозов, а наоборот — серьезно навредить. Одна из самых распространенных ошибок — использование материалов, которые не пропускают воздух и создают внутри укрытия избыточную влагу.