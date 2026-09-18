Нашли в обмелелом Днестре: что известно о загадочном артефакте, которому более 100 лет
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Что может означать каменный столбец
Из-за экстремального маловодья Днестр сильно обмелел. На значительных по площади мелководьях активно развивается водная растительность, а на открытых участках прибрежной части русла стали доступны для осмотра артефакты, которые ранее находились под водой.
Об этом сообщили работники НПП "Днестровский каньон" в Facebook.
Среди находок — тесаный каменный столбик с цилиндрической верхушкой и высеченным номером 147. Его достали из реки и установили как элемент проектируемой эколого-просветительской тропы.
Краевед Владимир Добрянский считает, что это может быть один из навигационных столбиков времен Австро-Венгерской империи.
По его словам, такими столбиками в свое время маркировали берег Днестра, когда река выполняла роль важной транспортной артерии.
Если предположение краеведа подтвердится, каменному столбцу может быть больше ста лет.
Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что летом 2026 года в Европе наблюдалось рекордное обмеление нескольких крупнейших рек из-за продолжительной жары и засухи — исторически низкие уровни фиксировали на Рейне и Дунае на многих участках. Не стала исключением и Украина — Днестр обмелел настолько, что из воды проступали старые кости, а в Молдове, которая находится ниже по течению, объявляли режим чрезвычайной ситуации.