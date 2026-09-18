Нашли в обмелелом Днестре: что известно о загадочном артефакте, которому более 100 лет

Что может означать каменный столбец

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Из-за экстремального маловодья Днестр сильно обмелел. На значительных по площади мелководьях активно развивается водная растительность, а на открытых участках прибрежной части русла стали доступны для осмотра артефакты, которые ранее находились под водой.

Об этом сообщили работники НПП "Днестровский каньон" в Facebook.

Среди находок — тесаный каменный столбик с цилиндрической верхушкой и высеченным номером 147. Его достали из реки и установили как элемент проектируемой эколого-просветительской тропы.

Краевед Владимир Добрянский считает, что это может быть один из навигационных столбиков времен Австро-Венгерской империи.

По его словам, такими столбиками в свое время маркировали берег Днестра, когда река выполняла роль важной транспортной артерии.

Если предположение краеведа подтвердится, каменному столбцу может быть больше ста лет.

Днестр. Фото: НПП "Днестровский каньон"/Facebook

Обнаружен навигационный столбец. Фото: НПП "Днестровский каньон"/Facebook

Возле столбца, установленного на эколого-образовательной тропе. Фото: НПП "Днестровский каньон"/Facebook

Скопление уток на Днестре. Фото: НПП "Днестровский каньон"/Facebook

Утренний пейзаж на Днестр в устье Стрипа. Фото: НПП "Днестровский каньон"/Facebook

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что летом 2026 года в Европе наблюдалось рекордное обмеление нескольких крупнейших рек из-за продолжительной жары и засухи — исторически низкие уровни фиксировали на Рейне и Дунае на многих участках. Не стала исключением и Украина — Днестр обмелел настолько, что из воды проступали старые кости, а в Молдове, которая находится ниже по течению, объявляли режим чрезвычайной ситуации.