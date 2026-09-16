Пока брат и отец сидят: Ольга Гринкевич выгуляла часы по цене новостройки в Киеве (фото)

Стоимость коллекции ее люксовых часов может превышать 250 тысяч евро

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Ольга Гринкевич – дочь львовского бизнесмена Игоря Гринкевича и сестра Романа Гринкевича, засветила дорогие часы. Она "выгуляла" свой Patek Philippe Nautilus 7118, стоимостью примерно в 90 тысяч евро, а также сумочку Birkin.

Об этом "Телеграфу" рассказал часовой энтузиаст и блогер с канала cats_and_watches. Patek Philippe Nautilus 7118 – это коллекция роскошных часов с элегантным спортивным дизайном, которые выпускаются в корпусе диаметром 35,2 мм из нержавеющей стали или золота.

Стоит отметить, что за 90 тысяч евро можно купить небольшую квартиру в новостройках в Киеве. А на вторичном рынке за эти деньги можно купить большую квартиру.

Ольга Гринкевич засветила часы Patek Philippe и сумочку Birkin

Циферблат часов выполнен из синего опала, узор "волна", накладные цифры и часовые метки из белого золота. Стрелки из белого золота с белым люминесцентным покрытием.

Часы Patek Philippe Nautilus. Фото: patek.com

Birkin — это культовые женские сумки премиум-класса от французского модного дома Hermès, всемирно признанного символа роскоши, высокого статуса и богатства. Каждую модель производят вручную в Париже. Стоимость базовых моделей стартует от 10 тысяч долларов, а коллекционные или бриллиантовые экземпляры (например, Himalayan Birkin) стоят сотни тысяч долларов.

Игорь Гринкевич с супругой Светланой и дочерью Ольгой. Фото соцсети

Кто такая Ольга Гринкевич

Ее отца, Игоря Гринкевича, в 2023 году задержали работники ДБР за попытку дать взятку в 500 тыс. долларов одному из руководителей Бюро. Компании, зарегистрированные на членов семьи Гринкевича, подозревают в махинациях с закупками для Министерства обороны на 1,5 миллиарда гривен.

На недвижимое имущество и транспортные средства Игоря Гринкевича, членов его семьи — жены, сына и тещи, двух его соучастников и подконтрольных им обществ был наложен арест. Брат Ольги, Роман Гринкевич, был задержан при попытке уехать за пределы страны. Оба фигуранта находятся в СИЗО.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что стоимость коллекции люксовых часов Ольги Гринкевич может превышать 250 тысяч евро (более 12 миллионов гривен). Кроме Patek Philippe, у девушки также есть Rolex, Cartier и Hublot. Каждая из моделей стоит несколько десятков тысяч евро.