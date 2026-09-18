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Яйца с майонезом уже не в моде. Что положить в начинку, чтобы закуска получилась королевской

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
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Фаршированные яйца не будут пресными
Фаршированные яйца не будут пресными. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Три варианта начинки на любой вкус

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Фаршированные яйца остаются одной из самых популярных закусок, которую можно приготовить как для праздничного стола, так и для семейного ужина. Часто желток смешивают с майонезом и затем наполняют смесью белки. Но такая закуска получается слишком пресной.

Фаршированные яйца можно приготовить намного вкуснее с помощью пары простых добавок. Как отмечают эксперты кулинарного портала Jidelni Plan, секрет идеального блюда кроется в балансе жирности, остроты и легкой кислинки.

Чем начинить вареные яйца

Яичный желток сам по себе имеет плотную и суховатую текстуру. Чтобы закуска раскрылась и не казалась тяжелой, необходимо добавить ингредиенты с кислинкой и пикантностью.

База готовится традиционно: сваренные вкрутую яйца разрезать вдоль, желтки размять вилкой с 2–3 ложками майонеза, солью и черным перцем. А дальше необходимо добавить один из таких продуктов:

  • Маринованные огурцы. Чайная ложка мелко нарезанных огурцов даст приятную кислинку и сделает начинку сочной.
  • Пара капель соуса табаско или чили вместе с копченой паприкой превратит закуску в классические "дьявольские яйца".
Фаршированные яйца - рецепт и варианты начинок
Фаршированные яйца. Фото сгенерировано ИИ
  • Дижонская горчица в сочетании со свежим шнитт-луком придаст массе шелковистую структуру и благородный аромат.

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#Рецепт #Яйца #Закуска