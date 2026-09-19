Самое романтичное купе "Укрзализныци": украинка показала, во что превратила места (фото)

Пользователи сети были в восторге от увиденного

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Долговременные поездки на поезде могут проходить почти незаметно, если в вагоне комфортно и уютно. Так, с помощью фантазии, можно создать романтическую атмосферу в купе без чрезмерных усилий.

Об этом рассказала пользовательница под ником kateryna.potapova в социальной сети Threads. По словам девушки, путешествие прошло за мгновение.

На обнародованных фото и видео заметно, как изменилось купе, в котором она ехала с подругой. Девушки застелили скатерть на стол, поставили букет цветов и электронные свечи. А в вечернее время их купе освещалось гирляндой, создавшей необходимое настроение для просмотра фильма о Гарри Поттере.

"Официально заявляю: у нас было самое красивое купе в ukrainian railways. Ps. Свечи с jusk, электронные. Все безопасно)", — написала девушка.

Девушки застелили стол скатертью

На столе были свечи и цветы

Сократить время поездки поможет хорошая книга

Освещалось купе гирляндой

Освещалось купе гирляндой

Как отреагировали в сети?

Пользователи с восторгом восприняли такое "улучшение" условий для путешествия. Многие заявили, что обязательно и сами попытаются создать подобную атмосферу во время поездок.

"Еще одно доказательство, что счастье делается только собственноручно";

"Невероятный осенний вайб, очень захотелось повторить";

"Вы будто на Хогвартс экспресс едете, улучшенная версия";

Комментарии пользователей

"Срочно нужно такое";

"Это невероятно. Магия Хогвартса в поезде Укрзализныци";

"Вот вы запарились))) Очень хорошо!";

"Хорошо, что хоть сегодня ukrainianrailways ни в чем не виновата";

Комментарии пользователей

"То теперь моя мечта. Все есть кроме скатерти. Девочки, где вы ее брали?";

"Я ожидала, что название книги будет "Убийство в Восточном экспрессе";

"Очень хорошо. Вопрос — постель ваша или УЗ? Это же, пожалуй, нужно еще дополнительный чемодан со всем. В случае эвакуации просто может не быть времени и возможности этим воспользоваться, но опять же — хорошо)";

"Спасибо за вдохновение и идею) Тоже цветы беру в поезд, но вы расширили мои горизонты", — пишут в комментариях.

Комментарии пользователей

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