Самое романтичное купе "Укрзализныци": украинка показала, во что превратила места (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Пользователи сети были в восторге от увиденного
Долговременные поездки на поезде могут проходить почти незаметно, если в вагоне комфортно и уютно. Так, с помощью фантазии, можно создать романтическую атмосферу в купе без чрезмерных усилий.
Об этом рассказала пользовательница под ником kateryna.potapova в социальной сети Threads. По словам девушки, путешествие прошло за мгновение.
На обнародованных фото и видео заметно, как изменилось купе, в котором она ехала с подругой. Девушки застелили скатерть на стол, поставили букет цветов и электронные свечи. А в вечернее время их купе освещалось гирляндой, создавшей необходимое настроение для просмотра фильма о Гарри Поттере.
"Официально заявляю: у нас было самое красивое купе в ukrainian railways. Ps. Свечи с jusk, электронные. Все безопасно)", — написала девушка.
Переглянути в Threads
Как отреагировали в сети?
Пользователи с восторгом восприняли такое "улучшение" условий для путешествия. Многие заявили, что обязательно и сами попытаются создать подобную атмосферу во время поездок.
"Еще одно доказательство, что счастье делается только собственноручно";
"Невероятный осенний вайб, очень захотелось повторить";
"Вы будто на Хогвартс экспресс едете, улучшенная версия";
"Срочно нужно такое";
"Это невероятно. Магия Хогвартса в поезде Укрзализныци";
"Вот вы запарились))) Очень хорошо!";
"Хорошо, что хоть сегодня ukrainianrailways ни в чем не виновата";
"То теперь моя мечта. Все есть кроме скатерти. Девочки, где вы ее брали?";
"Я ожидала, что название книги будет "Убийство в Восточном экспрессе";
"Очень хорошо. Вопрос — постель ваша или УЗ? Это же, пожалуй, нужно еще дополнительный чемодан со всем. В случае эвакуации просто может не быть времени и возможности этим воспользоваться, но опять же — хорошо)";
"Спасибо за вдохновение и идею) Тоже цветы беру в поезд, но вы расширили мои горизонты", — пишут в комментариях.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какой спецпоезд возит иностранных VIP-гостей по Украине.