Львов соединят с Европой одной колеей: в УЗ раскрыли сроки строительства

Евроколея расширяется на западе Украины

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Украина планирует уже в этом году начать строительство европейской железнодорожной колеи до Львова. Для реализации проекта уже есть согласование Европейской комиссии и грантовое финансирование.

Об этом заявил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский во время Карпатского саммита в Буковеле, сообщает корреспондент "Телеграфа".

Евроколия до Львова

Украина имеет стратегию развития европейской железнодорожной колеи. Предусматривается создание нескольких хабов на западе страны, куда постепенно будет заходить европейская колея.

Первым результатом этой стратегии Перцовский назвал Ужгород.

"Уже есть первый результат — это Ужгород. Это теперь центр европейской железнодорожной интеграции, куда уже заведена европейская железнодорожная колея", — отметил председатель правления "Укрзализныци".

Когда начнут строить колею

В Ужгороде уже завершили техническую электрификацию европейской колеи. По словам Перцовского, в ближайшие недели планируют непосредственно запустить движение.

В то же время следующим этапом должен стать Львов. Перцовский заявил, что Украина хочет начать проект строительства евроколеи до города уже в этом году.

"Кроме Ужгорода, конечно, следующим этапом будет Львов. И мы очень хотим именно в этом году дать старт этому проекту, а именно строительству евроколеи до Львова", — сказал он.

Для реализации проекта уже есть согласование Европейской комиссии и грантовое финансирование.

По словам Перцовского, опыт работы железнодорожников в условиях войны уже показал, что инфраструктурные проекты можно реализовывать в сжатые сроки.

"Наши железнодорожники уже доказывали, что несмотря на постоянные разрушения, можем вместе с тем быстро строить, поэтому Львов и действительно является нашей большой целью", — заявил председатель правления "Укрзализныци".

Александр Перцовский

Что будет после Львова

После реализации проекта во Львове планы "Укрзализныци" предусматривают дальнейшее расширение железнодорожной сети в западном направлении.

"Ну, а дальше будем подбираться к Карпатам с другой стороны, с юга, именно с Черновцов, Буковины", — рассказал Перцовский.

Отдельное внимание в этой стратегии уделяют международному сообщению. Речь идет о перспективе развития маршрута, который должен обеспечить выход к румынскому направлению.

"Задача из Румынии довести европейскую колею, чтобы было и соединение с Сучавой, со всем регионом, потому что аэропорт в Сучаве будет наполняться трафиком", — пояснил он.

В дальнейшем эти направления планируют соединить между собой.

"Поэтому такие планы — с разных сторон создать это соединение, а дальше, конечно, соединить их в единую сеть", — подытожил Перцовский.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Стефанчук объяснил, чем нардепы будут заниматься 3 недели "каникул".