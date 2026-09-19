"Достиг дна": Трамп вызвал отвращение одним видео

Его слова вызвали резкую реакцию

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В сети распространилась видеозапись с высказываниями президента США о рыбалке. Пользователи соцсети X сочли слова Дональда Трампа возмутительными, а одна из комментаторов заявила, что Трамп "достиг дна".

На этой неделе 80-летний американский лидер обсуждал новые меры администрации Белого дома, связанные с продолжительностью рыболовных сезонов и квотами в США. Во время выступления Трамп затронул тему ограничений на рыбалку и заявил, что "при желании" мог бы запретить ее на несколько дней, передает irishstar.

Именно этот фрагмент выступления быстро разошелся в сети. Пользователи начали активно обсуждать слова главы государства, назвав его поведение "отвратительным".

URGENTE.

ESTE SEÑOR YA TOCÓ FONDO.

Trump dice, sonriendo, que podría prohibir la pesca un par de días solo porque el cargo se lo permite.

No es un chiste. Es un hombre que ya no siente el peso de lo que tiene entre las manos. Habla del poder como si fuera un juguete y lo hace… pic.twitter.com/y56laTqsnI — Runas Dos Lunas (@DosRunas) September 18, 2026

Популярная блогерша Runas Dos Lunas лично прокомментировала видео, отметив что американский президент "уже достиг дна". Она объяснила свою реакцию тем, что Трамп, по ее мнению, говорит о президентских полномочиях как об инструменте, которым можно распорядиться по своему усмотрению.

Трамп, улыбаясь, говорит, что мог бы запретить рыбалку на пару дней просто потому, что его должность это позволяет. Это не шутка Runas Dos Lunas

Она также подчеркнула, что рыбалка для многих людей связана не только с отдыхом, но и с работой, обеспечением семьи и образом жизни. По ее словам, использование возможности ограничить рыболовство в качестве примера президентской власти вызывает у нее "отвращение".

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