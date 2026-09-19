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Найромантичніше купе "Укрзалізниці": українка показала, на що перетворила місця (фото)

Автор
Вадим Михальченко
Дата публікації
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Комфорт можна створити своїми руками Новина оновлена 19 вересня 2026, 18:13
Комфорт можна створити своїми руками. Фото Колаж "Телеграфу"

Користувачі мережі були в захваті від побаченого

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Довготривалі подорожі потягом можуть проходити майже не помітно, якщо у вагоні комфортно та затишно. Так, за допомогою фантазії, можна створити романтичну атмосферу в купе без надмірних зусиль.

Про це розповіла користувачка під ніком kateryna.potapova в соціальній мережі Threads. За словами дівчини, подорож промайнула за мить.

На оприлюднених нею фото та відео помітно, як змінилось купе, в якому вона їхала з подругою. Дівчата застелили скатертину на стіл, поставили букет квітів та електронні свічки. А у вечірній час їхнє купе освітлювалось гірляндою, яка створила відповідний настрій для перегляду кінофільму про Гаррі Поттера.

"Офіційно заявляю: у нас було найкрасивіше купе в ukrainianrailways. Ps. Свічки з jusk, електронні. Все безпечно)", — написала дівчина.

Дівчата застелили стіл скатертиною
Дівчата застелили стіл скатертиною
На столі були свічки та квіти
На столі були свічки та квіти
Скоротити час поїздки допоможе гарна книга
Скоротити час поїздки допоможе гарна книга
Освітлювалось купе гірляндою
Освітлювалось купе гірляндою
Освітлювалось купе гірляндою
Освітлювалось купе гірляндою
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Як відреагували в мережі?

Користувачі із захватом сприйняли таке "покращення" умов для подорожі. Багато людей заявили, що обов'язково і самі спробують створити подібну атмосферу під час поїздок.

"Ще один доказ, що щастя робиться тільки власноруч";

"Неймовірний осінній вайб, дуже захотілось повторити";

"Ви ніби на Хогвартс експрес їдете, покращена версія";

Коментарі користувачів
Коментарі користувачів

"Срочно треба таке";

"Це неймовірно. Магія Хогвартсу в потязі Укрзалізниці";

"Оце ви запарились))) Дуже добре!";

"Добре, що хоч сьогодні ukrainianrailways ні в чому не винна";

Коментарі користувачів
Коментарі користувачів

"То тепер моя мрія. Все є крім скатертини. Дівчатка, де ви її брали?";

"Я очікувала, що назва книги буде "Вбивство у Східному експресі";

"Дуже гарно. Питання — постіль ваша чи УЗ? Це ж мабуть треба ще додаткову валізу з усім. У разі евакуації просто може не бути часу та можливості цим скористатися, але знову ж — гарно)";

"Дякую за натхнення та ідею) Теж квіти беру в потяг, але ви розширили мої горизонти", — пишуть в коментарях.

Коментарі користувачів
Коментарі користувачів

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Теги:
#Подорож #Прикраси #Укрзалізниця #Купе