Найромантичніше купе "Укрзалізниці": українка показала, на що перетворила місця (фото)

Користувачі мережі були в захваті від побаченого

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Довготривалі подорожі потягом можуть проходити майже не помітно, якщо у вагоні комфортно та затишно. Так, за допомогою фантазії, можна створити романтичну атмосферу в купе без надмірних зусиль.

Про це розповіла користувачка під ніком kateryna.potapova в соціальній мережі Threads. За словами дівчини, подорож промайнула за мить.

На оприлюднених нею фото та відео помітно, як змінилось купе, в якому вона їхала з подругою. Дівчата застелили скатертину на стіл, поставили букет квітів та електронні свічки. А у вечірній час їхнє купе освітлювалось гірляндою, яка створила відповідний настрій для перегляду кінофільму про Гаррі Поттера.

"Офіційно заявляю: у нас було найкрасивіше купе в ukrainianrailways. Ps. Свічки з jusk, електронні. Все безпечно)", — написала дівчина.

Дівчата застелили стіл скатертиною

На столі були свічки та квіти

Скоротити час поїздки допоможе гарна книга

Освітлювалось купе гірляндою

Освітлювалось купе гірляндою

Як відреагували в мережі?

Користувачі із захватом сприйняли таке "покращення" умов для подорожі. Багато людей заявили, що обов'язково і самі спробують створити подібну атмосферу під час поїздок.

"Ще один доказ, що щастя робиться тільки власноруч";

"Неймовірний осінній вайб, дуже захотілось повторити";

"Ви ніби на Хогвартс експрес їдете, покращена версія";

Коментарі користувачів

"Срочно треба таке";

"Це неймовірно. Магія Хогвартсу в потязі Укрзалізниці";

"Оце ви запарились))) Дуже добре!";

"Добре, що хоч сьогодні ukrainianrailways ні в чому не винна";

Коментарі користувачів

"То тепер моя мрія. Все є крім скатертини. Дівчатка, де ви її брали?";

"Я очікувала, що назва книги буде "Вбивство у Східному експресі";

"Дуже гарно. Питання — постіль ваша чи УЗ? Це ж мабуть треба ще додаткову валізу з усім. У разі евакуації просто може не бути часу та можливості цим скористатися, але знову ж — гарно)";

"Дякую за натхнення та ідею) Теж квіти беру в потяг, але ви розширили мої горизонти", — пишуть в коментарях.

Коментарі користувачів

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