Найромантичніше купе "Укрзалізниці": українка показала, на що перетворила місця (фото)
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Користувачі мережі були в захваті від побаченого
Довготривалі подорожі потягом можуть проходити майже не помітно, якщо у вагоні комфортно та затишно. Так, за допомогою фантазії, можна створити романтичну атмосферу в купе без надмірних зусиль.
Про це розповіла користувачка під ніком kateryna.potapova в соціальній мережі Threads. За словами дівчини, подорож промайнула за мить.
На оприлюднених нею фото та відео помітно, як змінилось купе, в якому вона їхала з подругою. Дівчата застелили скатертину на стіл, поставили букет квітів та електронні свічки. А у вечірній час їхнє купе освітлювалось гірляндою, яка створила відповідний настрій для перегляду кінофільму про Гаррі Поттера.
"Офіційно заявляю: у нас було найкрасивіше купе в ukrainianrailways. Ps. Свічки з jusk, електронні. Все безпечно)", — написала дівчина.
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Як відреагували в мережі?
Користувачі із захватом сприйняли таке "покращення" умов для подорожі. Багато людей заявили, що обов'язково і самі спробують створити подібну атмосферу під час поїздок.
"Ще один доказ, що щастя робиться тільки власноруч";
"Неймовірний осінній вайб, дуже захотілось повторити";
"Ви ніби на Хогвартс експрес їдете, покращена версія";
"Срочно треба таке";
"Це неймовірно. Магія Хогвартсу в потязі Укрзалізниці";
"Оце ви запарились))) Дуже добре!";
"Добре, що хоч сьогодні ukrainianrailways ні в чому не винна";
"То тепер моя мрія. Все є крім скатертини. Дівчатка, де ви її брали?";
"Я очікувала, що назва книги буде "Вбивство у Східному експресі";
"Дуже гарно. Питання — постіль ваша чи УЗ? Це ж мабуть треба ще додаткову валізу з усім. У разі евакуації просто може не бути часу та можливості цим скористатися, але знову ж — гарно)";
"Дякую за натхнення та ідею) Теж квіти беру в потяг, але ви розширили мої горизонти", — пишуть в коментарях.
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