Мрія кожної дитини в СРСР: в центрі Києва помітили справжній раритет

Дитина має крутити педалі, щоб машинка їхала

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На Пейзажній алеї в центрі Києва здають в оренду дитячі педальні машинки радянських часів. У 1970–1980-х роках такі автомобілі були мрією багатьох дітей.

Фото та відео машинок опублікували у соцмережі Threads. Автор вказує, що ці автомобілі відновили син та батько разом. Їх можна брати покататися (100 гривень 10 хвилин), або купити за 400 євро (понад 20 500 гривень). Але для оренди є одна умова — їздити може лише той, хто важить не більше 30 кілограмів.

На кадрах три машинки. На передньому плані — "Москвич", найпопулярніша і наймасовіша модель педальних машинок. В неї металевий корпус, підпружинена підвіска та рульове керування. Працювали навіть фари (від батарейок).

Червоне авто в центрі — "Оренбуржець". Ця модель має більш округлі, обтічні форми кузова. Машинка стилізована під радянські седани 1960–1970-х років (наприклад, "Москвич-408" або "Запорожець").

Дитина радянських часів на педальній машинці. Фото: sportishka.com

Машинки їдуть за допомогою педалей, розміщених усередині кабіни. Вони рухаються вперед-назад і через спеціальні тяги повертають задню вісь. Мініавтівки досить важкі (від 13 до 15 кг), бо зроблені зі штампованої сталі. Саме тому вони надзвичайно міцні та довговічні та справляють враження "справжніх".

Варо зазначити, що такі машинки в часи СРСР дуже мало в кого були у власності. Зазвичай їх здавали в оренду в дитячих парках.

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