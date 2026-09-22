Не раньше, чем… Со скольки лет мужчин могут мобилизовать в Украине

В сети обсуждают необходимость повышения призывного возраста

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Telegram-каналы с миллионной аудиторией пишут, что если в России объявят всеобщую мобилизацию, Украине прийдется понизить призывной возраст до 23 лет. Об этом же говорят и некоторые эксперты.

"Телеграф" решил напомнить, с какого возраста сейчас граждан нашей страны призывают в ВСУ.

Сегодня мобилизации подлежат мужчины от 25 до 60 лет. Но возраст сам по себе не означает призыв в армию: человек должен быть признан годным к службе, не иметь права на отсрочку и не быть забронированным.

Есть исключения: могут ли мобилизовать до 25 лет

Большинство мужчин в возрасте 18–24 лет не подлежат мобилизации. Однако есть исключение: призвать могут тех, кто уже имеет статус военнообязанного, в частности офицеров запаса и мужчин, прошедших срочную военную службу.

Остальные молодые люди могут поступить на службу добровольно, заключив контракт. Программа "Контракт 18–24" не означает снижения общего мобилизационного возраста — это добровольный способ вступить в войско.

Военный билет. Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Мобилизация женщин: ближайшее будущее или "страшилки"

25 августа 2026 года в Комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки заявили, что законодательных инициатив, законопроектов или внутренних обсуждений по мобилизации женщин нет.

Женщины, включая состоящих на воинском учете медиков и фармацевтов, обязательной мобилизации не подлежат. Стать на учет и быть призванной на службу — разные вещи: присоединиться к войску женщины могут добровольно.

Напомним, в 2024 году мобилизационный возраст уже был снижен – до этого нижняя планка составляла 27 лет.

Примечательно, что в августе 2025 года вышел закон, позволяющий покинуть страну военнообязанным мужчинам до 22 лет включительно, несмотря на то, что мобилизационный возраст составлял 25 лет.