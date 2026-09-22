Собрали полную корзину грибов? Вот что нужно сделать с ними в первые же часы

Тянуть с переработкой грибов после сбора опасно

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Сбор грибов приносит массу удовольствия, но как только корзины принесены домой, возникает главный вопрос: как сохранить урожай на долгие зимние месяцы. Причем сделать это нужно как можно быстрее, потому что грибы — недолговечный продукт.

Как отмечается на ресурсе Healthline, грибы богаты витаминами группы В, калием и ценными антиоксидантами. Но сразу после того, как грибы срезают, в них активизируются ферменты, запускающие процесс постепенного разложения. Если надолго оставить урожай в тепле, белок начнет гнить, выделяя опасные токсины. Именно поэтому перерабатывать собранные грибы лучше сразу же по возвращении домой.

Как сушить грибы

Самый простой и проверенный способ сохранить урожай — сушка. Осенью это лучше делать в духовке или электросушилке.

Удалите ножом мусор, листья, землю и подрежьте нижнюю часть ножки. Не мойте грибы водой. Сильные загрязнения протрите влажной салфеткой или щеткой.

Нарежьте грибы ровными пластинами толщиной 3-5 мм. Мелкие грибы можно сушить целиком.

Выложите грибы на противень с пергаментом в один слой на небольшом расстоянии. Начните сушку при +45…+50 °C с приоткрытой на 10–15 см дверцей (или с включенной конвекцией) на 1,5–2 часа. Затем поднимите температуру до +65…+75 °C на 2–3 часа. В конце снизьте температуру до +50…+55 °C и досушите грибы до готовности.

В электросушилке сушите грибы при температуре +55…+60 °C в течение 6-12 часов, периодически меняя поддоны местами.

Фото сгенерировано ИИ

Хорошо высушенный гриб должен ломаться, а не гнуться. Если он гнется, значит, влага в нем еще осталась.

Чтобы защитить готовые сушеные грибы от пищевой моли, отправьте их на пару дней в морозилку, а при хранении в банке бросьте на дно немного сырого риса для впитывания лишней влаги.

Как заморозить грибы

Если вы предпочитаете заморозку, не отправляйте грибы в камеру сырыми, иначе после разморозки они станут водянистыми и бесформенными. Обязательно бланшируйте или быстро отварите их перед упаковкой.

Хранить такие заготовки нужно в плотно закрытых пакетах, чтобы они не впитали запахи соседних продуктов. А готовить их нужно без предварительной разморозки.

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