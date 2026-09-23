Партия Билецкого ворвалась в топ: свежие результаты соцопроса

Потенциальный политический проект Героя Украины Андрея Билецкого мог бы попасть в Верховную Раду

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В украинском политикуме наметились серьезные изменения. Согласно последнему социологическому опросу, сформировалась четкая четверка лидеров, которые будут бороться за первое место в случае проведения выборов в ВР Украины.

Главной сенсацией рейтингов стал стремительный взлет потенциальной партии бригадного генерала Андрея Билецкого "Третья Штурмовая", которая могла бы с ходу ворваться в высшую лигу украинской политики наравне с ключевыми игроками. Об этом сообщает Исследовательская компания "Социополис".

Как распределились голоса

Результаты исследования показывают, что разрыв между первой четверкой политических сил находится в пределах статистической погрешности:

Потенциальная Партия Валерия Залужного: 13,2% от всех опрошенных (16,0% среди тех, кто принял бы участие в голосовании и определился со своим выбором, данные за середину сентября 2026 года).

13,2% от всех опрошенных (16,0% среди тех, кто принял бы участие в голосовании и определился со своим выбором, данные за середину сентября 2026 года). Потенциальная Партия Владимира Зеленского: 11,4% (13,9%).

11,4% (13,9%). Партия Петра Порошенко "Европейская Солидарность": 11,1% (13,5%).

11,1% (13,5%). Потенциальная партия Андрея Билецкого "Третья Штурмовая": 10,8% (13,1%).

Результаты опроса

Вторую группу преследователей возглавляют потенциальная Партия Кирилла Буданова (7,5% среди опрошенных) и "Разумная политика" Дмитрия Разумкова (6,5%).

Следом идут партии Игоря Терехова (потенциальная) и Михаила Федорова (по 4,9%), "24 Серпня" Сергея Притулы (3,3%), потенциальная партия Александра Усика (3%) и ВО "Батькивщина" (2,5%). При этом 9,5% опрошенных не смогли определиться, за какую политическую силу они проголосовали бы, 6,6% – не участвовали бы в выборах, а 1,6% респондентов испортили бы избирательный бюллетень.

Напомним, Третий армейский корпус Билецкого в ходе операции "Вивальди" сорвал замысел россиян на Донецком направлении. Оккупанты хотели окружить пояс городов-крепостей на Донбассе двумя "клешнями" с севера и юга, но потерпели фиаско.