Поищите по шкафам: эта давно забытая посуда вернулась в моду

На барахолках за этим предметом охотятся

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Винтажная посуда, которая у многих годами может пылиться в шкафах, снова ворвалась в моду. А точнее — посуда из зеленого стекла. Именна эта яркая кухонная деталь десятки лет назад украшала кухни.

Об этом пишет Homes and Gardens. Отмечается, что цветное стекло было особенно распространено на кухнях в 1920–1930-х годах. А в 2026 году такая осуда вновь становится модным элементом интерьера.

Дизайнеры говоря, что сейчас зеленую винтажную посуду нередко выставляют на открытых полках. Особенно красиво декор сочитается со светлым деревом, которое делает цветное стекло еще более акцентным.

Посуда из зеленого стекла. Фото: Aidan Design/Robert Radifera Photography

"Изделия из зеленого или винтажного стекла прекрасно смотрятся на открытых полках или в стеклянных витринах, где можно полюбоваться цветом и формой предметов. На кухнях сочетают открытые полки с винтажным стеклом, подвесным светильником в антикварном стиле над раковиной, белой посудой и зелеными тарелками", — объясняют дизайнеры.

Посуда из зеленого стекла вернулась в моду. Фото: Freepik

Их зеленого стекла существует целый ряд посуды: тарелки, стаканы, бокалы, салатники, кувшины, блюда, вазы и емкости для хранения продуктов. При этом, зеленый оттенок ей придавали еще во время производства. В зависимости от производства цвет мог быть от и прозрачного бледно-зеленого до насыщенного изумрудного или оливкового.

Посуда из зеленого стекла. Фото: Homes and Gardens

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