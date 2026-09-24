Имитация конкуренции и миллионные переплаты: как годами могла работать схема на закупках Минобороны

Тендеры без торгов и товары с большой наценкой

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На примере деятельности ООО "Суперформ", которая менее чем за три года существования выиграла тендеры Министерства обороны на 650,5 млн грн, можно проследить механизм вымывания бюджетных средств через государственные закупки.

Он состоит из нескольких последовательных шагов: от формальной конкуренции до завышенной цены товара. Больше читайте в материале: Масштабы поражают: результаты тендеров Минобороны могли искажать годами

Важно: перечисленные факты нельзя однозначно трактовать как преступление. Материалы должны изучить правоохранители и предоставить свою квалификацию. Кроме того, особое внимание следует обратить на деятельность ДОТ – трудно представить, что ни один аналитик, внутренняя безопасность организации, руководитель (на тот момент – Арсен Жумадилов) не замечали подозрительные закупки).

Имитация конкуренции

На бумаге все выглядит как обычный конкурентный тендер. Несколько компаний подают свои предложения, после чего они должны конкурировать между собой ценой. Чем активнее участники снижают стоимость, тем больше шансов у государства получить товар дешевле.

Однако проблема возникает тогда, когда компании приходят на аукцион, но фактически не конкурируют.

Именно это произошло в мае 2024 года во время закупки полевых котелков "Государственным оператором тыла". В тендере приняли участие "ТД Скайс", "Колтрейн", "ТОП-ТЕКС", "Харьковский завод средств индивидуальной защиты" и "Суперформ".

Хотя в тендере приняли участие пять компаний, во время аукциона ни одна из них не стала снижать свое предложение. В результате победу получила "Суперформ" с ценой 45,1 млн грн — всего на 114 тыс. грн ниже ожидаемой стоимости закупки.

Похожая ситуация повторилась в августе 2024 года во время закупки спальных мешков. Там между собой соревновались "ТОП-ТЕКС", "ТОП Гвардиан" и "Суперформ".

Победителем стала "ТОП-ТЕКС", которая предложила около 86,7 млн грн при ожидаемой стоимости 86,8 млн грн. И снова во время торгов ни одна из компаний не изменила свою цену.

Технический срыв

Система фактически блокирует доступ независимым игрокам. Если же на торгах появляется компания, которая действительно готова конкурировать по цене, "свой" участник может резко снизить предложение, забрать победу, а впоследствии отказаться от подписания договора.

В закупках ДОТ неоднократно пересекались "Суперформ", "ТОП-ТЕКС", "ТОП Гвардиан" и другие компании.

Они могли участвовать в одних и тех же тендерах, обеспечивая необходимое количество участников. При этом в приведенных закупках цены либо вообще не снижались, либо отличались от ожидаемой стоимости на незначительные суммы.

В такой ситуации независимому поставщику, который действительно готов снижать цену, пришлось бы конкурировать не только за сам контракт, но и с целым кругом компаний, которые уже регулярно присутствуют на аналогичных закупках.

Переприсвоение победы

Далее возникает вопрос уже не к самой конкуренции на торгах, а к цене товара. Ведь даже если участники формально соблюли все процедуры, важно понимать, сколько этот товар на самом деле стоил до того, как попал в государственный контракт.

На примере полевых котелков разница между закупочной и конечной ценой оказалась существенной.

Согласно материалам Хозяйственного суда Киева, котелки закупали у китайского производителя Nanjing Zennison Outdoor Equipment Co., LTD через ООО "Профессиональный раскрой", которое связывают с бизнесменом Олегом Митрохином. Цена производителя составляла 3,55 доллара за единицу.

К этой сумме нужно было добавить расходы на транспортировку, доставку в Украину и налоги. По расчетам, приведенным в материалах суда, после учета этих расходов реальная цена одного котелка должна была составлять не более 4 долларов.

Однако "Суперформ" продал их государству по 335,85 грн без НДС за штуку. На момент подписания договора это составляло около 8,3 доллара.

То есть внутри цепочки поставок цена товара выросла с менее чем 160 грн до 335,85 грн за единицу.

В материалах суда указано, что рентабельность закупки достигла 209%. Только на этой закупке возможная сумма переплаты — около 20 млн грн.

Слияние компаний

Последний этап касается уже не самого тендера, а того, что происходит после возникновения проблем с выполнением договора.

"Суперформ" не выполнил свои обязательства и нарушил сроки поставки. В августе 2026 года суд обязал компанию выплатить почти 15 млн грн неустойки. Однако незадолго до этого предприятие сменило владельца и название.

В июне 2026 года "Суперформ" переименовали в "Лайсен Про", а компанию переписали на гражданина Молдовы Александра Алексеева, что практически сделало невозможным реальное взыскание средств в пользу государства.

"Системный анализ подобных закупок одежды, котелков и фляг демонстрирует устойчивую практику: регистрация нескольких участников при полном бездействии (отсутствии ставок) всех, кроме одного, который осуществляет минимальное снижение от первоначально определенной цены", — говорится в отдельном определении судьи Хозяйственного суда Киева.

Механизм тендерной схемы Инфографика "Телеграфа"

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