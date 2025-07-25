Первая в мире улица в его честь была в Украине: что связывает Высоцкого с нашей страной и где он похоронен

Актер и певец часто приезжал в Украину с концертами

Когда-то его голос завораживал, но сегодня украинцы не готовы слушать его, как прежде. Владимир Высоцкий — символ советской эпохи и россиянин, хотя многое связывает его именно с Украиной. В частности, первая в мире улица, названная в честь актера, была как раз в нашей стране.

Сегодня, 25 июля, проходит 45-я годовщина со дня смерти певца. "Телеграф" по этому случаю решил выяснить, как выглядит могила Владимира Высоцкого.

Что связывает Высоцкого с Украиной

Прежде всего родители советского актера родом из Украины. Отец Высоцкого, Семен Владимирович, родился в Киеве и был ветераном Второй мировой войны. Мама артиста, Нина Максимовна, была по специальности переводчицей по немецкому языку.

Сам Высоцкий не забывал об украинских корнях — он регулярно наведывался в Украину. В частности, в конце 1950-х певец часто приезжал в нашу страну, ведь в театре имени Леси Украинки играла его невеста Изольда Жукова. А когда Высоцкий стал известен, давал концерты в Киеве, Донецке, Одессе, Сумах, Полтаве, Кременчуге.

За 1977-1978 артист дал концерты в 16 городах Украины. Здесь он встречался с Сергеем Параджановым, Лесем Танюком, Александром Билашем, Валерием Лобановским.

Во многих городах Украины установлены памятники, мемориальные доски. В честь артиста названы бульвары, улицы и переулки. На улице Воздвиженской в Киеве был открыт музей-галерея "Высоцкий", которая сейчас временно не работает.

К слову, первая в мире улица, названная в честь Владимира Высоцкого, появилась в Украине, в городе Нетишин. Это случилось 18 февраля 1987 года. А уже 18 августа того же года в Киеве появился первый бульвар Владимира Высоцкого. Однако в 2023 году улица Высоцкого была переименована в улицу Василия Стуса.

Могила Владимира Высоцкого

Похоронен артист на Ваганьковском кладбище в Москве. Это место является одним из самых посещаемых захоронений среди могил знаменитостей в России.

На могиле установлена скульптура Высоцкого в полный рост, с гитарой и смиренной рубашкой. За спиной бронзового актера — "крылатые кони", являющиеся аллюзией к песне "Коны привередливые".

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