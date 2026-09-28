О выплатах ВСУ, риске потери интернета и повышении НДС: главное из интервью премьера Корецкого

Глава Кабмина дал первое большое интервью в должности

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Денег на зарплаты военным хватит до конца года, несмотря на "дыру" в бюджете. Все запланированные мероприятия по подготовке к зиме воплотить не удалось, а правительство ищет нестандартные меры противодействия попыткам России "выбить" связь в Украине.

Об этом и других важных вопросах рассказал премьер-министр Сергей Корецкий в интервью программе "ТСН.Неделя". "Телеграф" собрал главные заявления главы правительства.

Хватит ли денег на зарплаты военным

По словам Корецкого, денежное довольствие и зарплаты военным, выплаты семьям погибших и поддержка семей будут закрыты в полной мере до конца года.

"То есть с этим проблем нет вообще. То есть мы это точно закроем. Гарантирую. Все будет стабильно в полной мере. За это нет смысла переживать", — заверил премьер.

Сергей Корецкий. Фото: facebook.com/sergii.koretskyi

Откуда будут брать средства на оборону, которых не хватает в бюджете

Корецкий рассказал, как Украина планирует закрыть дефицит бюджета в 27 млрд долларов, необходимых для обороны. По его словам, часть этой суммы необходима для предоплаты вооружения, которое должно поступить в первом квартале 2027 года.

По словам премьера, около $7 млрд Кабмин планирует покрыть путём экономии, оптимизации расходов и внутреннего перераспределения бюджетных средств. Будет использован резервный фонд обороны, сокращены отдельные расходы.

Еще примерно 20 млрд долларов правительство рассчитывает получить от международных партнеров. Эти средства планируется направить на вооружение и сопутствующие расходы.

Почему Кабмин предлагает повысить НДС для украинцев

Корецкий отметил, что из-за регулярных ударов РФ по украинским предприятиям есть угроза для экономики, бюджета и устойчивости государства в целом. Поэтому Кабмин инициировал создание специального фонда для быстрой компенсации убытков бизнеса от российских ракет и дронов.

Для запуска этого механизма Украина должна внести первый взнос в размере около 1 миллиарда долларов. Других источников для покрытия этих расходов правительство не видит, поэтому заложило в проект бюджета на 2027 год повышение НДС.

"В госбюджете иногда заложили непопулярное решение — в том числе небольшое повышение налога. НДС. Других источников, к сожалению, нет", — сказал Корецкий.

Все запланированные мероприятия по подготовке к зиме выполнить не удалось

Премьер-министр сказал, что хотя Украина лучше подготовилась к предстоящему отопительному сезону, чем к предыдущему, зима будет сложной из-за усиления российских атак. В Украине увеличены генерирующие мощности и более критически важные объекты обеспечены резервным питанием.

В то же время, защиту энергетической и другой критической инфраструктуры усилили. Увеличены также запасы оборудования и запчастей, больше стало ремонтных бригад и техники. Однако, говорит Корецкий, полностью выполнить все запланированные мероприятия по подготовке к зиме не удалось.

"Украина встречает эту зиму лучше подготовленной, чем в прошлом. Планы устойчивости на момент их утверждения были сверхамбициозными, и именно это позволило значительно усилить систему даже без полного их выполнения. Несмотря на существующие отставания, считаю, что военные администрации, председатели общин и городов, государственные компании, министерства сделали большой пласт работы ", — заявил он.

Однако враг также усилил свои возможности атаковать Украину. Глава правительства рассказал, что враг накопил баллистические и крылатые ракеты и использует реактивные дроны.

Россия атакует связь — правительство готовится к "худшему"

По словам Корецкого, из-за регулярных ударов РФ по дата-центрам существует постоянная угроза потери интернета. Государство готовится к самому сложному развитию событий.

Кабинет министров применяет нестандартные решения для хранения цифровых данных и оборудования, говорит премьер. Часть инфраструктуры переносят под землю, другую размещают в облачных хранилищах или физически перемещают за границу.

"Во-первых, защищаем. Во-вторых, есть нестандартные решения. Что-то должно быть под землей, что-то должно быть в облаке, что-то должно быть за границей, что-то должно быть микс, а что-то должно быть все три одновременно. Поэтому единственного… нет правила, но то, что надо исходить из худшего сценария и именно так мыслить и так готовить себя — факт", — прокомментировал глава правительства.

Чиновников станет меньше?

Корецкий рассказал, что в Украине начинается масштабный аудит и пересмотр функционала центральных и местных органов исполнительной власти. Бюрократические процессы будут упрощены, а часть должностных лиц сократят.

Процесс реформирования охватит два ключевых блока: правительственный (включая все центральные органы исполнительной власти) и местный (областные и районные государственные администрации). По словам премьера, планируется максимально упростить все бюрократические процессы и отменить целые функции, если определенный бюрократический процесс не нужен.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что сказал президент Украины Владимир Зеленский в недавнем общении с прессой. Он говорил о контрнаступлении, генпрокуроре, бюджете и не только.