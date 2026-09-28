Рынок, жилые дома, АЗС: все о последствиях ночных ударов России (фото и видео)
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Среди раненых восемь детей
Ночью и с утра Россия атакует Украину беспилотниками и КАБами. В Харькове авиабомба попала в жилой дом, а в Киеве под удар попала АЗС. В Харькове пострадало много людей.
Харьков
Ранним утром в понедельник, 28 сентября Россия атаковала КАБами Харьков. Повреждены несколько жилых домов в Киевском и Салтовском районах, пострадали более 20 человек.
Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, в Салтовском районе вражеский КАБ попал во второй этаж многоквартирного жилого дома. Произошло разрушение двух этажей.
Мэр Харькова Игорь Терехов проинформировал, что по состоянию на 6 часов утра известно о 22 пострадавших. По данным ОВА, среди них восемь детей.
"12-летний и 8-летний мальчики госпитализированы. 3-летняя девочка, 9-летний мальчик, 7-летняя девочка, 10-летний мальчик, 15-летняя девушка и 10-летний мальчик получили помощь врачей на месте", — написал Синегубов.
Киев
По предварительной информации, в Оболонском районе из-за попадания вражеского беспилотника утром 28 сентября повреждена АЗС, сообщили в КГВА. Мэр столицы Виталий Кличко проинформировал, что повреждены колонки АЗС, возник пожар. В Шевченковском районе попадание БПЛА в офисное здание.
Вечером и ночью враг обстреливал столицу. По данным ГСЧС, четыре человека пострадали в результате ночной российской атаки. В Подольском районе повреждено нежилое здание, произошел пожар и частично разрушена кровля. Во время повторного попадания взрывной волной повреждено остекление окон рядом с расположенным жилым домом. На месте атаки спасатели обнаружили троих пострадавших.
Также в Голосеевском районе зафиксировано попадание вражеского дрона в частный двухэтажный жилой дом. Один человек получил ранения. В Печерском и Шевченковском районах произошли пожары в офисных зданиях.
Киевская область — удар по рынку "Столичный"
Кроме того, в Софиевской Борщаговке Киевской области поздно вечером 27 сентября произошло попадание на территории рынка "Столичный". Как сообщил и. о. Борщаговского сельского головы, секретарь Борщаговского сельского совета Александр Медвидь, есть погибшие.
Также о попадании в рынок заявил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко. Он добавил, что в результате попадания вражеского дрона погибли два человека, еще трое пострадали.
Ровенщина
Поздно вечером 27 сентября во время воздушной атаки в Ровенскую область был поврежден частный дом, проинформировали в Ровенской ОВА. К счастью, обошлось без пострадавших.
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