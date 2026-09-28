Рынок, жилые дома, АЗС: все о последствиях ночных ударов России (фото и видео)

Среди раненых восемь детей

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Ночью и с утра Россия атакует Украину беспилотниками и КАБами. В Харькове авиабомба попала в жилой дом, а в Киеве под удар попала АЗС. В Харькове пострадало много людей.

Харьков

Ранним утром в понедельник, 28 сентября Россия атаковала КАБами Харьков. Повреждены несколько жилых домов в Киевском и Салтовском районах, пострадали более 20 человек.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, в Салтовском районе вражеский КАБ попал во второй этаж многоквартирного жилого дома. Произошло разрушение двух этажей.

Дом получил серьезные повреждения. Фото: Харьковская ОВА

Произошло разрушение на двух этажах. Фото: Харьковская ОВА

Спасатели работают на месте прилета. Фото: Харьковская ОВА

Поврежденное авто. Фото: Харьковская ОВА

Мэр Харькова Игорь Терехов проинформировал, что по состоянию на 6 часов утра известно о 22 пострадавших. По данным ОВА, среди них восемь детей.

"12-летний и 8-летний мальчики госпитализированы. 3-летняя девочка, 9-летний мальчик, 7-летняя девочка, 10-летний мальчик, 15-летняя девушка и 10-летний мальчик получили помощь врачей на месте", — написал Синегубов.

Киев

По предварительной информации, в Оболонском районе из-за попадания вражеского беспилотника утром 28 сентября повреждена АЗС, сообщили в КГВА. Мэр столицы Виталий Кличко проинформировал, что повреждены колонки АЗС, возник пожар. В Шевченковском районе попадание БПЛА в офисное здание.

Под удар попала АЗС. Фото: Киев Инфо

Вечером и ночью враг обстреливал столицу. По данным ГСЧС, четыре человека пострадали в результате ночной российской атаки. В Подольском районе повреждено нежилое здание, произошел пожар и частично разрушена кровля. Во время повторного попадания взрывной волной повреждено остекление окон рядом с расположенным жилым домом. На месте атаки спасатели обнаружили троих пострадавших.

Повреждена многоэтажка. Фото: ГСЧС

Возникли пожары. Фото: ГСЧС

Спасатели оперативно приступили к ликвидации последствий ушибов. Фото: ГСЧС

Также в Голосеевском районе зафиксировано попадание вражеского дрона в частный двухэтажный жилой дом. Один человек получил ранения. В Печерском и Шевченковском районах произошли пожары в офисных зданиях.

Киевская область — удар по рынку "Столичный"

Кроме того, в Софиевской Борщаговке Киевской области поздно вечером 27 сентября произошло попадание на территории рынка "Столичный". Как сообщил и. о. Борщаговского сельского головы, секретарь Борщаговского сельского совета Александр Медвидь, есть погибшие.

Последствия удара по рынку. Фото: Прокуратура Украины

Возникли возгорания. Фото: Прокуратура Украины

Уничтожены авто. Фото: Прокуратура Украины

Также о попадании в рынок заявил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко. Он добавил, что в результате попадания вражеского дрона погибли два человека, еще трое пострадали.

Ровенщина

Поздно вечером 27 сентября во время воздушной атаки в Ровенскую область был поврежден частный дом, проинформировали в Ровенской ОВА. К счастью, обошлось без пострадавших.

Как сообщал "Телеграф", россияне атакуют Украину новыми "Геранями". Что известно об этих более быстрых и смертоносных беспилотниках.