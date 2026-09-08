Забудьте о шторах: топ-5 стильных решений для раздвижных дверей

Традиционные портьеры — не самый лучший выбор для раздвижных стеклянных систем

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Панорамные раздвижные двери — отличное архитектурное решение, которое наполняет дом светом и визуально расширяет пространство. Однако когда встает вопрос о приватности и защите от палящего солнца, большинство по привычке выбирает классические шторы.

Современные интерьерные решения предлагают минимум пять функциональных альтернатив, которые не только избавят от бытовых проблем, но и принесут дополнительные бонусы. Об этом сообщает msn.

5 стильных решений для раздвижных стеклянных дверей

Шаттерсы: стиль и практичность вне времени

Интерьерные ставни давно перешагнули границы стиля кантри. Сегодня это элегантный инструмент для тех, кто ищет максимальную приватность без ущерба для эстетики. Для панорамного раздвижного остекления традиционные распашные модели не подходят, однако есть две технологичные альтернативы:

Складные ставни (бифолд): при открытии секции складываются аккуратной "гармошкой" и компактно фиксируются по бокам проема, оставляя проход полностью свободным.

при открытии секции складываются аккуратной "гармошкой" и компактно фиксируются по бокам проема, оставляя проход полностью свободным. Раздвижные ставни (система "байпас"): передвигаются по верхним и нижним направляющим параллельно самому остеклению. Они легко скользят по трекам, создавая строгий, минималистичный силуэт и идеально повторяя геометрию дверей.

Шаттерсы/Фото: ИИ

Вертикальные жалюзи: современное переосмысление классики

Вертикальные жалюзи уже давно избавились от ярлыка "офисного" элемента интерьера. Сегодня эти практичные системы переживают вторую волну популярности благодаря разнообразию фактур и материалов. Если лаконичные пластиковые панели кажутся слишком строгими, их легко заменить на фактурный текстиль, добавляющий помещению мягкости, или варианты с имитацией дерева, которые наполняют пространство эко-эстетикой.

Главное преимущество вертикальных систем при оформлении раздвижных дверей — гибкий контроль освещенности. Поворотный механизм ламелей позволяет дозировать солнечный поток и защищать комнату от нагрева, сохраняя доступ естественному свету.

Ключевые практические плюсы:

Гигиеничность: за счет вертикального расположения на ламелях практически не скапливается пыль, что упрощает уход.

за счет вертикального расположения на ламелях практически не скапливается пыль, что упрощает уход. Полное перекрытие: конструкция закрывает проем по всей высоте (от потолка до пола), надежно защищая от посторонних глаз.

конструкция закрывает проем по всей высоте (от потолка до пола), надежно защищая от посторонних глаз. Ремонтопригодность: при повреждении отдельной секции не нужно менять всю систему — достаточно заново закрепить одну ламель. Это особенно актуально для семей с детьми или домашними животными.

Вертикальные жалюзи/Фото: ИИ

Сотовые шторы (плиссе): энергоэффективность и лаконичность

Сотовые шторы — один из самых технологичных способов оформления панорамного остекления. Их ключевая особенность — двухслойная плиссированная конструкция с объемными воздушными ячейками, напоминающими пчелиные соты. Такая структура работает как естественный барьер, снижая теплопотери зимой и сохраняя прохладу от кондиционера летом.

В сложенном состоянии сотовые шторы образуют максимально узкий профиль, благодаря чему проход остается абсолютно свободным.

Варианты конфигурации и уход:

Способы монтажа: для раздвижных дверей доступны как вертикальные модели, сдвигающиеся вбок параллельно створкам, так и горизонтальные варианты, которые монтируются непосредственно на каждую секцию двери.

для раздвижных дверей доступны как вертикальные модели, сдвигающиеся вбок параллельно створкам, так и горизонтальные варианты, которые монтируются непосредственно на каждую секцию двери. Особенности эксплуатации: из-за деликатной структуры ячеистый материал требует бережного обращения. Для ухода за сотовыми шторами не нужна сложная чистка — достаточно регулярно снимать пыль с поверхности мягкой метелкой или пипидастром.

Сотовые шторы/Фото: ИИ

Декор и обработка стекла: приватность без громоздких систем

Если навесные конструкции и жалюзи кажутся слишком громоздкими или визуально перегружают интерьер, оптимальное решение — нанести защитное или декоративное покрытие непосредственно на стеклянное полотно. Это позволяет сохранить полезную площадь комнаты и сделать проем менее прозрачным без сложных монтажных работ.

Матовые и маскирующие покрытия: использование статической виниловой пленки, самоклеящейся бумаги или специального аэрозоля дает эффект матового стекла. Помещение остается наполненным естественным светом, но надежно защищенным от взглядов снаружи.

использование статической виниловой пленки, самоклеящейся бумаги или специального аэрозоля дает эффект матового стекла. Помещение остается наполненным естественным светом, но надежно защищенным от взглядов снаружи. Декоративные пленки с узором: покрытия с геометрическими или растительными орнаментами выступают самостоятельным акцентом в интерьере. Помимо эстетической функции, они мягко рассеивают прямые солнечные лучи и снижают нагрев комнаты.

покрытия с геометрическими или растительными орнаментами выступают самостоятельным акцентом в интерьере. Помимо эстетической функции, они мягко рассеивают прямые солнечные лучи и снижают нагрев комнаты. Решение для съемного жилья: большинство современных стекольных пленок фиксируются за счет статического прилипания (без клея), поэтому их можно легко снять, не повреждая поверхность.

Декор и обработка стекла/Фото: ИИ

Ключевое ограничение: в отличие от жалюзи или шаттерсов, обработанное стекло дает постоянный эффект. Уровень освещенности нельзя будет отрегулировать простым сдвигом полотна в сторону.

Уличные альтернативы: приватность и защита снаружи

Оформление раздвижных дверей не обязательно должно ограничиваться внутренним пространством. Вынос защитных конструкций на улицу позволяет сохранить полезную площадь комнаты, защитить дом от перегрева еще до того, как солнечные лучи пройдут сквозь стекло, и органично связать интерьер с ландшафтным дизайном.

Основные варианты внешней защиты:

Живая изгородь и кустарники: посадка растений перед остеклением создает естественный приватный барьер. Оптимальным выбором станут листопадные виды — например, крупнолистная гортензия (Hydrangea macrophylla). Летом ее плотная крона защитит помещение от палящего солнца, а зимой, сбросив листву, беспрепятственно пропустит в дом естественный свет.

посадка растений перед остеклением создает естественный приватный барьер. Оптимальным выбором станут листопадные виды — например, крупнолистная гортензия (Hydrangea macrophylla). Летом ее плотная крона защитит помещение от палящего солнца, а зимой, сбросив листву, беспрепятственно пропустит в дом естественный свет. Садовые ширмы и трельяжи: лаконичные бамбуковые панели или резные металлические экраны выступают самостоятельным элементом экстерьера. Они эффективно маскируют обзор с улицы, не перекрывая циркуляцию воздуха.

лаконичные бамбуковые панели или резные металлические экраны выступают самостоятельным элементом экстерьера. Они эффективно маскируют обзор с улицы, не перекрывая циркуляцию воздуха. Маркизы и навесы: классический вариант, который закрывает обзор сверху, защищает от прямых лучей и дождя, оставляя пространство перед дверью абсолютно свободным.

Уличные альтернативы/Фото: ИИ

Правило безопасности:

При организации внешней защиты ключевым приоритетом остается пожарная безопасность. Раздвижные двери часто служат как пути эвакуации, поэтому любые ширмы, маркизы и крупные кустарники должны устанавливаться со смещением, оставляя дверной проем полностью открытым для беспрепятственного прохода.

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