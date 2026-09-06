Забыла закрыть окна и… Куча хищников захватила квартиру в Киеве (видео)

В квартире киевлянки "поселилась" колония из 381 летучей мыши

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Владелица квартиры в Киеве была очень удивлена, вернувшись домой после недельного отсутствия. За это время целая колония летучих мышей "заселила" ее квартиру.

Об этом говорится на странице Bats Ukraine в социальной сети Instagram. Выяснилось, что уезжая женщина забыла закрыть окна, через которые эти создания и залетели в квартиру.

Отмечается, что квартира киевлянки находится в районе Академгородка, где много лесных массивов. Освободить дом от животных удалось благодаря усилиям волонтеров организации Виталины Гук, Алисы Ледновой и Александры Корвус.

"В Киеве в районе Академгородка наши волонтеры спасли 381 летучую мышь", – говорится в сообщении.

Как рассказали зоозащитники, хозяйки квартиры не было дома около недели. Она оставила открытыми окна, через которые в квартиру залетела целая миграционная колония.

В Bats Ukraine подчеркнули, что сейчас проходит период миграции рукокрылых. Поэтому украинцев призывают не оставлять открытыми окна, когда они надолго уезжают из дома, а также устанавливать защитные антимоскитные сетки.

Стоит отметить, что специалисты Bats Ukraine объясняют, что во время осенней миграции летучие мыши нередко залетают в открытые окна в поисках убежища. Большие города и многоэтажные дома привлекают животных, поскольку щели в таких сооружениях могут им напоминать природные места для зимовки.

Также следует помнить, что все 28 видов летучих мышей, которые живут в Украине, занесены в Красную книгу и нуждаются в охране. Эти создания насекомоядные и играют важную роль в экосистеме, регулируя численность насекомых.

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