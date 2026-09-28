Мать хотела девочку, а родился он: о каком из президентов Украины речь

Его отец гордился тем, что сын похож на него

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В семье уже был сын, поэтому мать во время второй беременности хотела девочку. Однако на свет снова появился мальчик, спустя много лет ставший одним из руководителей государства.

Об этой семейной истории в свое время рассказала Екатерина Федоровна Фазлы – давняя знакомая семьи, которая, по ее словам, знала их более 40 лет.

Теплый семейный момент с новорожденным. Фото: сгенерированное ИИ

Она вспоминала, что старшего сына Михаила в семье уже воспитывали, потому Евгения Сергеевна хотела дочь. Однако родился второй сын, и отец Алексей Иванович очень гордился тем, что мальчик был очень похож на него.

Будущий политик родился 26 сентября 1965 года в Болграде в Одесской области. Там семья жила в двухэтажном доме, а его родители работали в сфере сельского хозяйства: отец был руководителем сельхозтехники, мать – главным бухгалтером районного управления.

Мальчика назвали Петром Порошенко, который в 2014-2019 годах был президентом Украины.

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