Мать хотела девочку, а родился он: о каком из президентов Украины речь
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Его отец гордился тем, что сын похож на него
В семье уже был сын, поэтому мать во время второй беременности хотела девочку. Однако на свет снова появился мальчик, спустя много лет ставший одним из руководителей государства.
Об этой семейной истории в свое время рассказала Екатерина Федоровна Фазлы – давняя знакомая семьи, которая, по ее словам, знала их более 40 лет.
Она вспоминала, что старшего сына Михаила в семье уже воспитывали, потому Евгения Сергеевна хотела дочь. Однако родился второй сын, и отец Алексей Иванович очень гордился тем, что мальчик был очень похож на него.
Будущий политик родился 26 сентября 1965 года в Болграде в Одесской области. Там семья жила в двухэтажном доме, а его родители работали в сфере сельского хозяйства: отец был руководителем сельхозтехники, мать – главным бухгалтером районного управления.
Мальчика назвали Петром Порошенко, который в 2014-2019 годах был президентом Украины.
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