Заморозка, уксус или утюг: чем на самом деле оттирают жвачку с ткани

Испортить одежду жвачкой легко, а вот отстирать ее обычным способом — почти невозможно

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Жвачка, прилипшая к одежде, может испортить любимую вещь, особенно если пытаться сразу отстирать ее обычным способом. Резинка размазывается по ткани, становится еще более липкой и убрать ее становится сложнее.

Но выбрасывать одежду из-за такого пятна не стоит. Есть несколько простых способов удалить жвачку. "Телеграф" делится эффективными методами, которые помогут очистить ткань и не оставить липких следов.

При комнатной температуре жвачка остается вязкой и буквально въедается в волокна ткани, поэтому обычная стирка ее не берет. Для ее удаления нужны либо перепады температуры, либо использование кислоты, которая размягчит структуру резинки и позволит аккуратно отделить ее от ткани.

Один из самых надежных вариантов — уксус. Разогрейте четверть стакана уксуса, смочите в нем тряпочку и приложите к пятну. Размягченную жвачку легко аккуратно соскрести зубной щеткой или пилочкой для ногтей.

Важно: Нагревайте уксус только в хорошо проветриваемом помещении и избегайте прямого вдыхания паров. Соблюдайте осторожность при работе с горячей жидкостью и предварительно протестируйте ее на незаметном участке ткани.

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Похожий эффект дает погружение загрязненного участка в кипяток на пять минут.

Противоположный, "холодный" метод работает не хуже. Для этого нужно сложить вещь в пакет иположить в морозилку на пару часов. Застывшая жвачка после этого отходит от ткани почти целиком. Если ждать не хочется, тот же эффект дают обычные кубики льда: ими нужно потереть загрязнение около 20 минут.

А если на ткани остался липкий след, помочь может утюг. Под и на загрязненное место необходимо положить бумагу для выпечки и прогладить на среднем нагреве. Клейкие остатки резинки перейдут на бумагу.

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