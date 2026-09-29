После тепла – дожди и грозы: метеоролог назвал дату резкой перемены погоды в октябре

Атмосферные фронты принесут неустойчивую погоду

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После теплого начала октября Украину накроют дожди. Более того – местами стоит ожидать гроз и сильного, порывистого ветра.

Ожидать этого следует с 10 октября, рассказал "Телеграфу" кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич . Он объясняет – атмосферные фронты в Украину принесут северо-западные воздушные потоки. В основном осадки будут умеренными, говорит метеоролог.

"Температура воздуха на фоне нестабильной погоды ожидается в пределах нормы, кое-где ниже нормы на 1–3 °C", – подчеркивает Кибальчич и напоминает: обычная среднемесячная температура в октябре составляет около +6…+13 °C, в Карпатах – около +4…+5 °C.

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Погодные прогностические сайты также утверждают – стоит ожидать дождей. В Киеве дождливые дни ожидаются 9, 12, 16, 17, 19, 22 и 23 октября. Наиболее существенное снижение температуры придется на 15 октября.

Прогноз погоды в Киеве на месяц

В Харькове также будет дождливо, но меньше. Во вторую декаду октября температура опустится до +6 ночью.

Прогноз погоды в Харькове на месяц

Во Львове традиционно дождей немало. С 10 по 17 октября без осадков будет только в среду, 14 октября. Ночная температура упадет до +4.

Прогноз погоды во Львове на месяц

Юг будет теплее – ночная температура не опустится ниже 8 градусов, однако дождливо будет также большую часть второй декады.

Прогноз погоды в Одессе на месяц

Ранее "Телеграф" рассказывал, что осеннее похолодание несет с собой угрозу первых заморозков, которые в первую очередь почувствуют жители восточных и северных областей. Как свидетельствуют синоптические прогнозы похолодания, первые минусовые температуры наиболее вероятны в конце сентября и в период с 15 по 25 октября. Если на севере Европы сформируются устойчивые антициклоны, холодная воздушная масса двинется вглубь Украины. При таких условиях в Сумской, Черниговской, Харьковской и Луганской областях столбики термометров ночью могут опуститься до -2 °C.