У "Новой почты" такого нет: "Укрпочта" сделала бесплатной популярную услугу

Даже у главного конкурента эта услуга платная

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"Укрпочта" на весь октябрь сделала переадресацию посылок бесплатной — даже если отправка уже в отделении. Почтовый оператор также улучшил приложение "Укрпочта 2.0".

Об этом сообщил гендиректор АО "Укрпочта" Игорь Смилянский. Еще одно важное нововведение – возможность оплаты посылок в приложении "Укрпочта 2.0". Теперь клиенты могут заплатить за посылку онлайн и провести в отделении меньше времени.

"А понимая, как трудно сейчас возможно попасть в некоторые отделения во время тревог, Укрпочта делает переадресацию посылок бесплатной на весь октябрь. И не только пока посылка направляется в отделение, а даже когда она уже там, но вам неудобно ее получить и нужно переадресовать. Вы сможете бесплатно сделать это в приложении", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что у "Новой почты" услуга переадресации посылок доступна давно. Однако она является бесплатной, когда отправление еще в пути. Переадресация посылки, которая уже доставлена в отделение, стоит 50 гривен.

Какие функции теперь доступны в приложении "Укрпочта 2.0"

оформление посылки;

оформление письма;

переадресация;

смена получателя;

поручение на получение посылки или письма другому лицу (если это разрешено отправителем);

оплата посылки и наложенного платежа;

оплата таможенных платежей за международные посылки;

продление срока хранения и оплата продления (в городе 7 дней, а в селе 14 дней бесплатного хранения остаются).

В планах "Укрпочты" также доставка и оплата посылок в почтоматах. А также Смелянский анонсировал доставку популярнейших конфет — ирисок — в отделение до конца недели.

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