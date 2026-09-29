У "Новой почты" такого нет: "Укрпочта" сделала бесплатной популярную услугу
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Даже у главного конкурента эта услуга платная
"Укрпочта" на весь октябрь сделала переадресацию посылок бесплатной — даже если отправка уже в отделении. Почтовый оператор также улучшил приложение "Укрпочта 2.0".
Об этом сообщил гендиректор АО "Укрпочта" Игорь Смилянский. Еще одно важное нововведение – возможность оплаты посылок в приложении "Укрпочта 2.0". Теперь клиенты могут заплатить за посылку онлайн и провести в отделении меньше времени.
"А понимая, как трудно сейчас возможно попасть в некоторые отделения во время тревог, Укрпочта делает переадресацию посылок бесплатной на весь октябрь. И не только пока посылка направляется в отделение, а даже когда она уже там, но вам неудобно ее получить и нужно переадресовать. Вы сможете бесплатно сделать это в приложении", — говорится в сообщении.
Стоит отметить, что у "Новой почты" услуга переадресации посылок доступна давно. Однако она является бесплатной, когда отправление еще в пути. Переадресация посылки, которая уже доставлена в отделение, стоит 50 гривен.
Какие функции теперь доступны в приложении "Укрпочта 2.0"
- оформление посылки;
- оформление письма;
- переадресация;
- смена получателя;
- поручение на получение посылки или письма другому лицу (если это разрешено отправителем);
- оплата посылки и наложенного платежа;
- оплата таможенных платежей за международные посылки;
- продление срока хранения и оплата продления (в городе 7 дней, а в селе 14 дней бесплатного хранения остаются).
В планах "Укрпочты" также доставка и оплата посылок в почтоматах. А также Смелянский анонсировал доставку популярнейших конфет — ирисок — в отделение до конца недели.
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