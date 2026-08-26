Нарезанный арбуз дольше не будет портится: простые секреты хранения

При неправильном хранении эта ягода может быстро испортиться

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Пожалуй, одним из лучших даров лета является сочный, сладкий и освежающий арбуз. Но бывают случаи, когда до него не доходят руки или после разрезания остается значительная часть этой непревзойденной ягоды.

В таких случаях нужно знать, как можно дольше хранить арбуз свежим и вкусным. Об этом пишет Realsimple.

Как хранить арбуз

Если вы не собираетесь есть арбуз сразу, храните его при комнатной температуре и как можно дальше от прямых солнечных лучей. Это позволит сберечь питательные вещества и вкус.

В таких условиях свежий арбуз может лежать одну-две недели. В общем, идеальная температура для хранения целого арбуза – 14°C.

Арбуз

Стоит ли охлаждать арбуз?

Оптимальная температура в холодильнике составляет от 1,5 до 3,3 С, что значительно ниже, чем температура, при которой хорошо растут арбузы. Таким образом, хранение в холодильнике сделает фрукт менее вкусным и питательным. Холодильник также может изменить текстуру арбуза, сделав его более твердым и менее сочным.

Тем не менее, если ваш арбуз спелый и у вас нет времени его съесть, не паникуйте. Но и не разрезайте. Положите целый арбуз в холодильник, где он будет свежим еще две-три недели. Низкая температура в холодильнике замедлит процесс созревания, хотя арбуз, вероятно, будет не таким вкусным.

Арбуз

Как хранить нарезанный арбуз?

Тщательно помойте арбуз снаружи и острым поварским ножом срежьте нижнюю часть кожуры, оставив ровную поверхность для остальной нарезки. Отсюда вы можете сделать арбузные ломтики в форме пирога, кубиков или треугольников. Если с целым арбузом вы не справились, поместите его в холодильник. Положите арбуз в герметичный контейнер, пакет для хранения продуктов или пищевую пленку, чтобы сохранить его текстуру и сочность.

Когда нарезанный арбуз хранится в герметичном контейнере для хранения пищевых продуктов в холодильнике, он должен оставаться свежим примерно пять дней, хотя точное время его хранения зависит от того, как вы его нарезали и насколько он был спелым, когда вы его нарезали. Если арбуз приобретает скользкую текстуру или неприятный привкус, смело выбрасывайте его, поскольку он испортился.

Кусочки арбуза

Можно ли заморозить арбуз?

Также вы можете заморозить арбуз, но не целиком. Замороженный арбуз будет оставаться свежим в морозилке около года. Чтобы правильно заморозить арбуз, выполните следующие действия.

Нарежьте арбуз на небольшие кусочки. Лучше всего подойдут шарики или кубики, поскольку их легко использовать в разных блюдах.

Удалите семена.

Разложите кусочки арбуза на противень, застеленный пергаментной бумагой.

Поместите противень в морозильную камеру на несколько часов, чтобы кусочки заморозились.

Переложите кусочки арбуза в контейнер или герметичный пакет для хранения, пригодный для замораживания, отметьте дату и положите в морозильную камеру.

Вы можете использовать эти вкусные кусочки арбуза в холодных летних напитках, таких как газировка, лимонад или алкогольные коктейли. Если вы хотите выжать сок из арбуза, заморозьте его в формочках для мороженого, чтобы получить освежающее лакомство. Замороженный арбуз может быть вкусным в смузи или других десертах.

Нарезанный арбуз

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда лучше выбросить уже разрезанный арбуз.