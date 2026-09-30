"Киевстар" резко поднимает тарифы: что говорят другие операторы

Расходы на поддержание стабильности сети растут

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"Киевстар" изменяет стоимость тарифов для части абонентов с 8 октября. Увеличение стоимости связи в компании объясняют ростом затрат на восстановление сети после российских атак.

"Мы обновляем стоимость тарифов из-за того, что расходы на обслуживание и восстановление сети растут. Дорожают горючее, оборудование и другие ресурсы, необходимые, чтобы обеспечивать качественную связь для наших абонентов. В то же время в условиях полномасштабной войны, чтобы обеспечить стабильную работу сети, нужны дополнительные ресурсы, а логистика становится сложнее", — сообщили в пресс-службе.

Компания системно инвестирует в энергостойкость сети и усиливает резервное питание, чтобы поддерживать стабильную связь при возможных перебоях с электроснабжением.

Абонентам тарифов, стоимость которых возрастет, придет SMS-сообщение об этом. Если обновленные цены не подойдут, можно выбрать другой тариф из актуальной линейки.

Поднимут ли тарифы другие операторы — lifecell и Vodafone

На фоне российских ударов по узлам связи "Телеграф" обратился к крупнейшим мобильным операторам Украины, чтобы узнать, как они оценивают ситуацию и может ли повреждение инфраструктуры из-за атак РФ повлиять на стоимость тарифов.

В lifecell ответили, что если стоимость тарифа изменится, абонентов об этом должны предупредить не менее чем за 7 дней до вступления в силу. Там добавили, что компания работает над сохранением связи для абонентов, несмотря на сложную ситуацию.

В Vodafone заявили, что информация о возможном повышении тарифов из-за российских ударов не касается компании. В то же время там добавили, что последний раз тарифы повышали 23 декабря 2025 года. По словам оператора, изменение стоимости происходит раз в год.

Напомним, в воскресенье, 27 сентября, Россия атаковала здание в Киеве, где расположен головной офис компании "Киевстар". Там заявили, что здание головного офиса было повреждено, но, к счастью, работники не пострадали.

Поврежденный офис "Киевстар". Фото: Общественное Новости/Дарья Нематиан Золбин

Как сообщал "Телеграф", по мнению экспертов, России не удастся "положить" связь в Украине, однако к временным сбоям нужно подготовиться. Советник президента по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов (Флэш) предупредил, что стоимость услуг провайдеров может возрасти из-за затрат на ремонт.