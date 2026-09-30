Не выбрасывайте консервные банки: 3 простых способа превратить их в полезные вещи

После тщательного мытья и сушки консервные банки можно повторно использовать дома

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Если у вас остались банки из-под консервов – не выбрасывайте их, а найдите интересное применение. Из консервной банки можно сделать подсвечник, органайзер и даже кормушку для птиц. В Украине также актуально изготовление окопных свечей в консервных банках.

Идеями поделился сайт losandes. Прежде чем начать, убедитесь, что ваша жестяная банка (например, от консервированного горошка, тунца и т. д.) готова к работе. Банку нужно тщательно вымыть от остатков пищи и полностью высушить. Также нужно зашлифовать или загнуть острые края.

Как сделать экоподсвечник из банки

Понадобится одна консервная банка, деревянные бельевые прищепки, одна плоская свеча. Возьмите простые деревянные прищепки для белья. Начните по очереди прикреплять их к верхнему краю подготовленной жестянки. Располагайте прищепки плотно друг к другу, вертикально. Внутренняя металлическая часть банки теперь послужит надежным экраном.

Теперь возьмите стандартную чайную свечу (в ее собственном алюминиевом держателе). Опустите ее на дно банки, строго по центру. Изделие должно стоять на стабильной термостойкой поверхности. Деревянные прищепки создают красивое обрамление, а металлическая банка защищает дерево от огня.

Подсвечник из консервной банки и прищепок / Сгенерировано ИИ

Органайзер для ящиков из банок за 5 минут

Чтобы мелочи – скрепки, пуговицы, шурупы или бусины – больше не путались в ящиках, превратите несколько жестяных банок в удобные контейнеры.

Тщательно помойте и высушите несколько банок. Проверьте и убедитесь, что на внутренних и верхних краях нет острых зазубрин. Измерьте высоту и окружность банок. Вырежьте подходящий кусок самоклеящейся бумаги, клейкой ткани или используйте яркий скотч и обклейте каждую банку снаружи. Используйте их для мелочей.

Органайзеры из банок / Сгенерировано ИИ

Подвесная кормушка для птиц из жестянки

Обычная жестянка может стать кормушкой. Вы можете украсить ее, покрасив металлическую основу снаружи. Для того чтобы сделать кормушку, нужно прикрепить насест и веревку. Просверлите или пробейте отверстия в банке: одно внизу для насеста и два сверху для веревки. Надежно закрепите деревянную палочку (насест) в нижнем отверстии. Затем проденьте прочный канат через верхние отверстия и надежно закрепите его, чтобы кормушка не качалась.

Насест также можно примотать к жестянке веревкой или скотчем. После этого остается только разместить кормушку и насыпать корм.

Кормушка из банки / Сгенерировано ИИ

"Телеграф" делился практическими идеями апсайклинга. В частности, обычная овощная сетка пригодится в быту: из нее делают деликатный самодельный скребок для поверхностей или мешочек с лавандой против моли.

Также украсить придомовой участок поможет пара старой обуви – ее легко превратить в необычное кашпо для сада или веранды.