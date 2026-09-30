Забыли про ногти и зубы: как легко открыть аптечные флаконы

Для многих этот метод стал открытием

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Аптечные флаконы с йодом, зеленкой, спиртом и другими средствами иногда сложно открываются из-за пластиковой защитной пробки. Многие пытаются подцепить ее ногтями, зубами или подручными предметами. Но сделать это можно намного проще.

Полезный лайфхак опубликовали в социальной сети Threads. Автор пишет, что справиться с тугой пробкой во флаконе можно с помощью самой крышки, которой он закрывается.

"Оказывается что зеленка, йод, спирт и другие аптечные лекарства, в которых есть пластиковая пробочка, открывается с помощью крышечки (от этого же лекарства). И не надо себе срывать ногти, крошить зубы и долбить пробку всеми подручными средствами", — говорится в сообщении.

Пластиковая защитная пробка

Как открыть флакон с пластиковой пробкой

Простой, не неочевидный лайфхак заключается в том, чтобы использовать крышечку от флакона в качестве открывашки.

Для этого ее необходимо снять, перевернуть, подцепиьь краем крышки выступающую часть пробки.

Далее нужно слегка надавить на крышечку и использовать ее край как рычаг.

Защитная пробка после этого достается намного проще.

Комментарии в сети

Эффективный лайфхак вызвал активные обсуждения в Threads. Некоторые признаются, что о таком способе узнали впервые и удивились простоте решения.

Для открытия пробки во флаконах многие действительно использовали острые предметы, что может быть небезопасно.

Комментарии в соцсети Threads

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