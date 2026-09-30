Забыли про ногти и зубы: как легко открыть аптечные флаконы
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Для многих этот метод стал открытием
Аптечные флаконы с йодом, зеленкой, спиртом и другими средствами иногда сложно открываются из-за пластиковой защитной пробки. Многие пытаются подцепить ее ногтями, зубами или подручными предметами. Но сделать это можно намного проще.
Полезный лайфхак опубликовали в социальной сети Threads. Автор пишет, что справиться с тугой пробкой во флаконе можно с помощью самой крышки, которой он закрывается.
"Оказывается что зеленка, йод, спирт и другие аптечные лекарства, в которых есть пластиковая пробочка, открывается с помощью крышечки (от этого же лекарства). И не надо себе срывать ногти, крошить зубы и долбить пробку всеми подручными средствами", — говорится в сообщении.
Как открыть флакон с пластиковой пробкой
Простой, не неочевидный лайфхак заключается в том, чтобы использовать крышечку от флакона в качестве открывашки.
Для этого ее необходимо снять, перевернуть, подцепиьь краем крышки выступающую часть пробки.
Далее нужно слегка надавить на крышечку и использовать ее край как рычаг.
Защитная пробка после этого достается намного проще.
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Комментарии в сети
Эффективный лайфхак вызвал активные обсуждения в Threads. Некоторые признаются, что о таком способе узнали впервые и удивились простоте решения.
Для открытия пробки во флаконах многие действительно использовали острые предметы, что может быть небезопасно.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о гениальном трюке аргентинских хозяек с использованным чайным пакетиком.