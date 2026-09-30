Укр

Забыли про ногти и зубы: как легко открыть аптечные флаконы

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
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Полезный лайфхак из сети
Полезный лайфхак из сети. Фото Коллаж "Телеграфа"

Для многих этот метод стал открытием

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Аптечные флаконы с йодом, зеленкой, спиртом и другими средствами иногда сложно открываются из-за пластиковой защитной пробки. Многие пытаются подцепить ее ногтями, зубами или подручными предметами. Но сделать это можно намного проще.

Полезный лайфхак опубликовали в социальной сети Threads. Автор пишет, что справиться с тугой пробкой во флаконе можно с помощью самой крышки, которой он закрывается.

"Оказывается что зеленка, йод, спирт и другие аптечные лекарства, в которых есть пластиковая пробочка, открывается с помощью крышечки (от этого же лекарства). И не надо себе срывать ногти, крошить зубы и долбить пробку всеми подручными средствами", — говорится в сообщении.

Как достать пластиковую пробку из флакона
Пластиковая защитная пробка

Как открыть флакон с пластиковой пробкой

Простой, не неочевидный лайфхак заключается в том, чтобы использовать крышечку от флакона в качестве открывашки.

Для этого ее необходимо снять, перевернуть, подцепиьь краем крышки выступающую часть пробки.

Далее нужно слегка надавить на крышечку и использовать ее край как рычаг.

Защитная пробка после этого достается намного проще.

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Комментарии в сети

Эффективный лайфхак вызвал активные обсуждения в Threads. Некоторые признаются, что о таком способе узнали впервые и удивились простоте решения.

Для открытия пробки во флаконах многие действительно использовали острые предметы, что может быть небезопасно.

Украинцы отреагировали на лайфхак с пластиковой пробкой
Комментарии в соцсети Threads
Пользователи сети отреагировали на лайфхак с крышкой и флаконом
Украинцы прокомментировали лайфхак из соцсети

Напомним, ранее "Телеграф" писал о гениальном трюке аргентинских хозяек с использованным чайным пакетиком.

Теги:
#Пробка #Лайфхак #Флакон #Крышка #Threads