Известного бизнесмена обнаружили мертвым в Киеве. Он мог застрелиться из-за Трампа (фото)

Популярного блоггера и трейдера нашли застреленным в своем Lamborghini.

Утром 11 октября в Киеве, на Оболони, в салоне автомобиля Lamborghini Urus обнаружили тело известного блогера, занимавшегося криптовалютами. По данным источников, речь идет о 32-летнем Константине Ганиче. "Телеграф" писал о нем — в частности, о другом ценном авто премиумкласса. Ганич был директором ОО "Ассоциация трейдеров Украины" и совладельцем консалтинговой компании "ТСТА КОНСАЛТИНГ", оказывающей образовательные и консультативные услуги в сфере финансов и инвестиций.

Что нужно знать

Константин Ганич продавал курсы трейдерства

Полиция подтверждает, что у мужчины огнестрельное ранение головы, рядом с телом находилось зарегистрированное на него оружие. Правоохранители возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство с дополнительной отметкой "самоубийство". В его Telegram-канале KostyaKudo также подтвердили смерть.

На месте смерти работали криминалисты

Lamborghini Urus, в которой произошло самоубийство

По предварительной информации, накануне смерти Ганич сообщал близким о подавленном состоянии из-за финансовых затруднений и направил прощальное сообщение. Возможной причиной его состояния стало резкое падение мирового крипторынка.

После объявления президента США Дональда Трампа о введении дополнительной 100% пошлины на китайские товары и ограничении экспорта американского программного обеспечения крипторынок резко упал. Отметим, пятница, 10 октября, принесла мощный обвал крипторынки — цена биткоина упала до $110 623, одно из самых резких дневных снижений за последние месяцы. По данным платформы Coinglass, только за последние 24 часа были ликвидированы криптопозиции более чем на $1 млрд, а общие потери с рынка деривативов превысили $2 млрд.

Падение биткоина 10-11 октября/ Coinglass

Ранее "Телеграф" рассказывал, что происходит с криптовалютой в Украине. Верховная Рада сделала первый шаг к легализации и налогообложению крипторынка в Украине, приняв в первом чтении законопроект №10225, определяющий основные правила обращения виртуальных активов.