Блогер Ганич расстался с любимой за несколько месяцев до смерти. Кто она и как выглядит (фото)

Бизнесмен расстался с девушкой после 5 лет отношений

Украинский бизнесмен, трейдер и блогер Константин Ганич, найденный застреленным в салоне собственного авто в Киеве 11 октября, раньше был женат. В сети есть кадры со свадьбы бывших супругов.

Что нужно знать:

Бывшей женой предпринимателя Константина Ганича была украинка Анастасия Климова

Пара сыграла свадьбу осенью 2023 года

За несколько месяцев до трагедии Ганич и Климова разошлись

32-летний предприниматель был в разводе с украинкой Анастасией Климовой. На странице девушки в соцсети Инстаграм указано, что она является практикующий эксперт по работе с подсознанием и духовный проводник.

Еще будучи в отношениях с Костантином, Анастасия нередко делилась фотоснимками и видео с мужчиной. Согласно ее публикациям, они почти 4 года встречались как обычная пара и за все это время Ганич делал ей предложение руки и сердца два раза.

Наша история невероятная, потому что почти 4 года мы встречались как пара, и за это время любимый мне уже 2 раза делал предложение и 2 раза я говорила "да". Кстати, а именно нашу идеальную свадьбу мы организовали самостоятельно за 3 недели, где все прошло в кайф, в легкости и наилучшим образом! писала Анастасия в ноябре 2023 года

Ганич делал предложение любимой 2 раза. Фото: instagram.com/nastya_magic

5 октября 2024 года Климова выложила праздничный пост в честь годовщины свадьбы.

Пара поженилась в октябре 2023 года /instagram.com/nastya_magic Пара поженилась в октябре 2023 года /instagram.com/nastya_magic

В июне 2025 года девушка рассказала своим подписчикам, что она с блогером больше не вместе. Причиной развода, по ее словам, стал 5-летний кризис в отношениях.

5 лет вместе, рука об руку — бедность и раскладушка, коронавирус, банкротство, война… Мы проходили, казалось бы, невозможное, и появилась иллюзия: пройдём и пятилетний кризис. Но нет. Кризис стал точкой, где каждому из нас пришлось спросить себя: а готовы ли мы меняться? Анастасия Климова

Климова пока никак не комментировала смерть бывшего мужа. Судя по подпискам, Анастасия и после развода следит за страницей покойного Костантина. Детей у пары не было.

Напомним, что в мае 2025 года именно Ганич "засветил" в Киеве свое роскошное авто премиум-класса, стоимостью около 15 миллионов гривен. Тогда о его Ferrari, разъезжающее по столице во время войны, не умолкали многие украинцы.