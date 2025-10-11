Блогер Ганич расстался с любимой за несколько месяцев до смерти. Кто она и как выглядит (фото)
Бизнесмен расстался с девушкой после 5 лет отношений
Украинский бизнесмен, трейдер и блогер Константин Ганич, найденный застреленным в салоне собственного авто в Киеве 11 октября, раньше был женат. В сети есть кадры со свадьбы бывших супругов.
Что нужно знать:
- Бывшей женой предпринимателя Константина Ганича была украинка Анастасия Климова
- Пара сыграла свадьбу осенью 2023 года
- За несколько месяцев до трагедии Ганич и Климова разошлись
32-летний предприниматель был в разводе с украинкой Анастасией Климовой. На странице девушки в соцсети Инстаграм указано, что она является практикующий эксперт по работе с подсознанием и духовный проводник.
Еще будучи в отношениях с Костантином, Анастасия нередко делилась фотоснимками и видео с мужчиной. Согласно ее публикациям, они почти 4 года встречались как обычная пара и за все это время Ганич делал ей предложение руки и сердца два раза.
Наша история невероятная, потому что почти 4 года мы встречались как пара, и за это время любимый мне уже 2 раза делал предложение и 2 раза я говорила "да". Кстати, а именно нашу идеальную свадьбу мы организовали самостоятельно за 3 недели, где все прошло в кайф, в легкости и наилучшим образом!
5 октября 2024 года Климова выложила праздничный пост в честь годовщины свадьбы.
В июне 2025 года девушка рассказала своим подписчикам, что она с блогером больше не вместе. Причиной развода, по ее словам, стал 5-летний кризис в отношениях.
5 лет вместе, рука об руку — бедность и раскладушка, коронавирус, банкротство, война… Мы проходили, казалось бы, невозможное, и появилась иллюзия: пройдём и пятилетний кризис. Но нет. Кризис стал точкой, где каждому из нас пришлось спросить себя: а готовы ли мы меняться?
Климова пока никак не комментировала смерть бывшего мужа. Судя по подпискам, Анастасия и после развода следит за страницей покойного Костантина. Детей у пары не было.
Напомним, что в мае 2025 года именно Ганич "засветил" в Киеве свое роскошное авто премиум-класса, стоимостью около 15 миллионов гривен. Тогда о его Ferrari, разъезжающее по столице во время войны, не умолкали многие украинцы.