Могли "помочь" умереть? Всплыло интересное о Косте Кудо и его долгах

Ганич был директором ОО "Ассоциация трейдеров Украины" и совладельцем консалтинговой компании "ТСТА КОНСАЛТИНГ"

Смерть известного криптопредпринимателя Константина Кудо (фамилия Ганич) уже начинает обрастать разными домыслами. Ведь многие люди не верят в версию о самоубийстве.

Что нужно знать:

В Киеве в салоне автомобиля Lamborghini Urus обнаружили тело известного блогера

Следствие проводит расследование, основная версия самоубийство

Один из инвесторов настаивает, что Костю Кудо убили

"Телеграф" собрал главную информацию по смерти крипто-бизнесмена Кудо. Известно, что мужчину нашли с огнестрельной раной в автомобиле в Киеве. Полиция якобы расследует дело по версии самоубийства, однако люди говорят другое.

Самоубийство или нет? Что известно о смерти Кудо

Так, в сети пишут, что с Кудо сотрудничали многие чиновники и влиятельные люди, которые инвестировали через него в крипту. Бизнесмен также помогал ВСУ, в частности, ГУР и другим составляющим СОУ.

По версии о самоубийстве мужчина якобы не выдержал падения крипты 10 октября. Ведь после смены рынка он якобы потерял минимум $30 млн только инвесторских средств. При этом имелись и личные деньги на счетах. Заметим, что инвестирование в криптовалюту предполагает то, что человек дает Кудо деньги и он уже на собственное усмотрению торгует ими, увеличивая прибыль.

Костя Кудо

По предварительной информации, накануне смерти Ганич сообщал близким о подавленном состоянии из-за финансовых трудностей и отправил прощальное сообщение. Именно это наталкивает на версию самоубийства.

Не упустите: Блогер Ганич расстался с любимой за несколько месяцев до смерти. Кто она и как выглядит (фото).

Убил злой инвестор? Почему версию самоубийства отвергают

Близко знакомый с Кудо инвестор говорит, что бизнесмен не мог покончить с собой. Ведь он "обладал холодным и стабильным умом". Скорее всего, по мнению мужчины, Кудо убили.

"Человек выровнял свой режим, каждый день занимался спортом и был в хорошем настроении. На днях с ним обсуждали это. Возможно, позже мы узнаем больше информации, но моя версия — его убили", — говорит источник.

Авто, где нашли Костю Кудо

По его словам, если бы все криптоинвесторы и бизнесмены накладывали на себя руки после обвала рынка — крипты бы не было. Все ведь знают, что этот рынок очень быстро меняется, здесь даже на падении можно зарабатывать. Более вероятны другие версии – убийство за долги.

Добавим, в одном из интервью покойный Кудо говорил, что один из его проектов вынужденно закрылся из-за компаньона, который забрал доступ к криптокошелькам. В результате предприниматель начал получать многочисленные угрозы от инвесторов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что последний раз запостил в сети Костя Кудо, тело которого нашли 11 октября в Киеве.