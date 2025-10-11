Могли "помочь" умереть? Всплыло интересное о Косте Кудо и его долгах
Ганич был директором ОО "Ассоциация трейдеров Украины" и совладельцем консалтинговой компании "ТСТА КОНСАЛТИНГ"
Смерть известного криптопредпринимателя Константина Кудо (фамилия Ганич) уже начинает обрастать разными домыслами. Ведь многие люди не верят в версию о самоубийстве.
Что нужно знать:
- В Киеве в салоне автомобиля Lamborghini Urus обнаружили тело известного блогера
- Следствие проводит расследование, основная версия самоубийство
- Один из инвесторов настаивает, что Костю Кудо убили
"Телеграф" собрал главную информацию по смерти крипто-бизнесмена Кудо. Известно, что мужчину нашли с огнестрельной раной в автомобиле в Киеве. Полиция якобы расследует дело по версии самоубийства, однако люди говорят другое.
Самоубийство или нет? Что известно о смерти Кудо
Так, в сети пишут, что с Кудо сотрудничали многие чиновники и влиятельные люди, которые инвестировали через него в крипту. Бизнесмен также помогал ВСУ, в частности, ГУР и другим составляющим СОУ.
По версии о самоубийстве мужчина якобы не выдержал падения крипты 10 октября. Ведь после смены рынка он якобы потерял минимум $30 млн только инвесторских средств. При этом имелись и личные деньги на счетах. Заметим, что инвестирование в криптовалюту предполагает то, что человек дает Кудо деньги и он уже на собственное усмотрению торгует ими, увеличивая прибыль.
По предварительной информации, накануне смерти Ганич сообщал близким о подавленном состоянии из-за финансовых трудностей и отправил прощальное сообщение. Именно это наталкивает на версию самоубийства.
Убил злой инвестор? Почему версию самоубийства отвергают
Близко знакомый с Кудо инвестор говорит, что бизнесмен не мог покончить с собой. Ведь он "обладал холодным и стабильным умом". Скорее всего, по мнению мужчины, Кудо убили.
"Человек выровнял свой режим, каждый день занимался спортом и был в хорошем настроении. На днях с ним обсуждали это. Возможно, позже мы узнаем больше информации, но моя версия — его убили", — говорит источник.
По его словам, если бы все криптоинвесторы и бизнесмены накладывали на себя руки после обвала рынка — крипты бы не было. Все ведь знают, что этот рынок очень быстро меняется, здесь даже на падении можно зарабатывать. Более вероятны другие версии – убийство за долги.
Добавим, в одном из интервью покойный Кудо говорил, что один из его проектов вынужденно закрылся из-за компаньона, который забрал доступ к криптокошелькам. В результате предприниматель начал получать многочисленные угрозы от инвесторов.
