Говорил о долгах. Какими были последние слова блогера Ганича и что он еще выкладывал в сеть (фото, видео)

Работавший с криптовалютой трейдер рассказывал о проблемах с деньгами

Известный в Украине блогер Костантин Ганич, которого в пятницу, 11 октября, нашли мертвым в собственном авто в Киеве, в последнем своем видеосообщении в социальной сети рассказывал о проблемах профессии трейдера.

Что нужно знать:

Бизнесмен Костантин Ганич вел Instagram-блог с 70 тысячами подписчиков

В последнем видео блогер разоблачил иллюзию роскошной жизни многих коллег

Ранее в мае 2025 года трейдер привлек внимание публики своей дорогой Ferrari в Киеве

32-летний бизнесмен владел страницей в популярной соцсети Инстаграм, на которую (на момент публикации этого материала) подписано около 70 тысяч пользователей. Свой блог Костантин вел с июня 2013 года.

В нем Ганич публиковал много постов, которые были связанны с его профессиональной деятельностью — он был директором ОО "Ассоциация трейдеров Украины" и совладельцем консалтинговой компании "ТСТА КОНСАЛТИНГ", оказывающей образовательные и консультативные услуги в сфере финансов и инвестиций.

Свое последнее сообщение украинский трейдер выложил 27 сентября 2025 года. Это видео, в котором Костантин рассказывает, что многие его коллеги, демонстрирующие красивую картинку в соцсетях, на самом деле имеют серьезные проблемы с деньгами и даже имеют большие долги.

Я там смотрю, у него майбахи, бентли, все остальное. Вот, а когда в жизни встречаешься, узнаешь, что — то в аренде, то в лизинге. Там он деньги должен. Ну, вот эта вот картинка и реальность, она очень сильно отличается Костантин Ганич в своем последнем посте в Инстаграме

Также бизнесмен делился своим опытом работы в сфере инвестиций и делал рекламу своих услуг.

Напомним, что в мае 2025 года Ганич "засветил" в Киеве свое роскошное авто премиум-класса, стоимостью около 15 миллионов гривен. Тогда о его Ferrari, разъезжающее по столице во время войны, не умолкали многие украинцы.