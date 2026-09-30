Бабье лето отменяется? Антициклон "Борхерт" идет в Украину
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Начало месяца порадует теплом
В начале октября погода в Украине изменится под влиянием мощного антициклона "Борхерт", который переместится с северо-востока Европы. Он обеспечит украинцев длительным периодом устойчивой и сухой погоды.
Об этом "Телеграфу" рассказал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич. По его словам, в первую декаду октября в Украину вернется бабье лето.
Главные особенности предстоящей декады:
- Преимущественно без осадков: До конца первой декады месяца дожди практически не ожидаются. Исключением станут лишь 1 октября (осадки вероятны в Крыму и Приазовье) и 9–10 октября (кратковременные дожди с грозами местами пройдут в западных областях).
- Контрастные температуры: Из-за малооблачного неба ночи будут прохладными, но днем солнце станет активно прогревать воздух до комфортных для октября значений.
- Ветровой режим: С 1 по 3 октября ожидается северный и северо-восточный ветер (на юге порывы могут достигать 15–20 м/с). Начиная с 4 октября, ветер ослабеет и станет переменным.
Температурный прогноз по дням:
- 1–2 октября: Ночная температура составит +6…+12 °С, дневная — +15…+21 °С.
- 3–4 октября: В северных и восточных регионах пройдет кратковременное похолодание: ночью похолодает до +3…+8 °С, днем термометры покажут +10…+15 °С. На остальной территории погода существенно не изменится.
- С 5 октября: По всей стране начнется постепенное потепление. Дневные показатели поднимутся до +17…+22 °С.
- 7–9 октября: Воздух прогреется до летних +19…+24 °С, а ночные температуры повысятся до +7…+14 °С.
Напомним, после теплого начала октября Украину накроют дожди. Более того – местами стоит ожидать гроз и сильного, порывистого ветра.