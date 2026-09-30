Бабье лето отменяется? Антициклон "Борхерт" идет в Украину

Начало месяца порадует теплом

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В начале октября погода в Украине изменится под влиянием мощного антициклона "Борхерт", который переместится с северо-востока Европы. Он обеспечит украинцев длительным периодом устойчивой и сухой погоды.

Об этом "Телеграфу" рассказал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич. По его словам, в первую декаду октября в Украину вернется бабье лето.

Главные особенности предстоящей декады:

Преимущественно без осадков: До конца первой декады месяца дожди практически не ожидаются. Исключением станут лишь 1 октября (осадки вероятны в Крыму и Приазовье) и 9–10 октября (кратковременные дожди с грозами местами пройдут в западных областях).

До конца первой декады месяца дожди практически не ожидаются. Исключением станут лишь 1 октября (осадки вероятны в Крыму и Приазовье) и 9–10 октября (кратковременные дожди с грозами местами пройдут в западных областях). Контрастные температуры: Из-за малооблачного неба ночи будут прохладными, но днем солнце станет активно прогревать воздух до комфортных для октября значений.

Из-за малооблачного неба ночи будут прохладными, но днем солнце станет активно прогревать воздух до комфортных для октября значений. Ветровой режим: С 1 по 3 октября ожидается северный и северо-восточный ветер (на юге порывы могут достигать 15–20 м/с). Начиная с 4 октября, ветер ослабеет и станет переменным.

Антициклон "Борхерт" сформируется в северо-восточной части Европы и постепенно сместится на территорию Украины

Температурный прогноз по дням:

1–2 октября: Ночная температура составит +6…+12 °С, дневная — +15…+21 °С.

Ночная температура составит +6…+12 °С, дневная — +15…+21 °С. 3–4 октября: В северных и восточных регионах пройдет кратковременное похолодание: ночью похолодает до +3…+8 °С, днем термометры покажут +10…+15 °С. На остальной территории погода существенно не изменится.

В северных и восточных регионах пройдет кратковременное похолодание: ночью похолодает до +3…+8 °С, днем термометры покажут +10…+15 °С. На остальной территории погода существенно не изменится. С 5 октября: По всей стране начнется постепенное потепление. Дневные показатели поднимутся до +17…+22 °С.

По всей стране начнется постепенное потепление. Дневные показатели поднимутся до +17…+22 °С. 7–9 октября: Воздух прогреется до летних +19…+24 °С, а ночные температуры повысятся до +7…+14 °С.

Прогноз погоды в Украине на 1-10 октября/Инфографика ИИ

Напомним, после теплого начала октября Украину накроют дожди. Более того – местами стоит ожидать гроз и сильного, порывистого ветра.