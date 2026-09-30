Вы точно выбрасываете зубную пасту слишком рано: как выдавить ее из тюбика до последней капли (видео)

Хитрый способ достать остатки зубной пасты, о котором мало кто знает

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Зубная паста в тюбике заканчивается всегда невовремя. Сначала ее легко выдавить на щетку, а потом приходится долго сжимать упаковку, чтобы получить хотя бы немного средства. При этом внутри нередко остается паста еще на несколько чисток.

Просто отрезать дно тюбика в такой ситуации — не самый удобный вариант. Пасту все равно неудобно доставать и легко испачкаться.

При этом есть простой способ выдавить остатки зубной пасты из тюбика без лишних усилий. Им поделился пользователь TikTok @stylebyrosalinda.

Когда выдавить средство руками уже не выходит, возьмите ножницы и ровно отрежьте самый край тюбика (спаянный шов на донышке). Затем открутите пластиковую крышечку. Вставьте ее верхней, плоской частью в образовавшийся разрез на дне тюбика.

Скриншот Tiktok.com/@stylebyrosalinda

Слегка надавите на крышку пальцами или ушными палочками и проведите ею вниз к горлышку. Жесткий пластик колпачка сработает как поршень, плотно прилегая к стенкам и выдавливая абсолютно всю оставшуюся пасту на щетку.

Скриншот Tiktok.com/@stylebyrosalinda

Только нужно учесть, что этот лайфхак безупречно работает с тюбиками, у которых колпачок достаточно широкий и плоский. С миниатюрными крышечками протолкнуть пасту будет сложнее.

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