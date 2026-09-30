Как во времена Кучмы: "Аврора" удивила рекордно дешевой вермишелью
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Покупатели остались довольны качеством товара
Мультимаркеты "Аврора" продолжают радовать покупателей бюджетными товарными новинками. Так, на полках появилась вермишель быстрого приготовления по рекордно низкой цене.
Об этом рассказала пользовательница под ником svetlanka_77.09 в социальной сети Threads. По ее словам, одна пачка стоит всего 8 гривен.
Женщина обнародовала фото с товаром на полках в супермаркете. На ценнике заметно, что цена на товар вероятно самая дешевая в этом сегменте.
"Вермишель по 8 грн. Забыла написать, что это в Авроре продают", — отметила женщина.
Что известно о товаре
На сайте ритейлера указано, что вермишель быстрого приготовления Fine Eat Курица – это вкусная и питательная версия обеда или ужина. Содержит натуральную вкусовую добавку, которая придает неповторимый аромат и не содержит вредных веществ.
Идеально подходит для тех, кто ценит свое время, поскольку готовится всего за несколько минут. Упаковка весом 60 г рассчитана на одну полноценную порцию.
У этого товара на сайте два отзыва. Покупатели отмечают, что вермишель вкусная, среди преимуществ товара, безусловно, его цена. Недостатков они не обнаружили.
Ранее "Телеграф" рассказывал, штрафуют ли работников и как мотивируют персонал в "Авроре".