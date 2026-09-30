Как во времена Кучмы: "Аврора" удивила рекордно дешевой вермишелью

Покупатели остались довольны качеством товара

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Мультимаркеты "Аврора" продолжают радовать покупателей бюджетными товарными новинками. Так, на полках появилась вермишель быстрого приготовления по рекордно низкой цене.

Об этом рассказала пользовательница под ником svetlanka_77.09 в социальной сети Threads. По ее словам, одна пачка стоит всего 8 гривен.

Женщина обнародовала фото с товаром на полках в супермаркете. На ценнике заметно, что цена на товар вероятно самая дешевая в этом сегменте.

"Вермишель по 8 грн. Забыла написать, что это в Авроре продают", — отметила женщина.

Вермишель на полках в "Авроре"

Что известно о товаре

На сайте ритейлера указано, что вермишель быстрого приготовления Fine Eat Курица – это вкусная и питательная версия обеда или ужина. Содержит натуральную вкусовую добавку, которая придает неповторимый аромат и не содержит вредных веществ.

Идеально подходит для тех, кто ценит свое время, поскольку готовится всего за несколько минут. Упаковка весом 60 г рассчитана на одну полноценную порцию.

Вермишель на сайте "Авроры"

У этого товара на сайте два отзыва. Покупатели отмечают, что вермишель вкусная, среди преимуществ товара, безусловно, его цена. Недостатков они не обнаружили.

Отзывы о товаре

Ранее "Телеграф" рассказывал, штрафуют ли работников и как мотивируют персонал в "Авроре".