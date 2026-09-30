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Ви точно викидаєте зубну пасту занадто рано: як видавити її з тюбика до останньої краплі (відео)

Автор
Наталя Граковська
Дата публікації
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Зубна паста
Зубна паста. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Хитрий спосіб дістати залишки зубної пасти, про який мало хто знає

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Зубна паста в тюбику закінчується завжди невчасно. Спочатку її легко видавити на щітку, а потім доводиться довго стискати упаковку, щоб отримати бодай трохи засобу. При цьому всередині нерідко залишається паста ще на кілька чищень.

Просто відрізати дно тюбика в такій ситуації — не найзручніший варіант. Пасту все одно незручно діставати й легко забруднитися.

При цьому є простий спосіб видавити залишки зубної пасти з тюбика без зайвих зусиль. Ним поділився користувач TikTok @ stylebyrosalinda.

Коли видавити засіб руками вже не виходить, візьміть ножиці й рівно відріжте самий край тюбика (спаяний шов на денці). Потім відкрутіть пластикову кришечку. Вставте її верхньою, плоскою частиною в утворений розріз на дні тюбика.

Скріншот Tiktok.com/@stylebyrosalinda

Злегка натисніть на кришку пальцями або вушними паличками й проведіть нею вниз до шийки. Жорсткий пластик ковпачка спрацює як поршень, щільно прилягаючи до стінок і видавлюючи абсолютно всю пасту, що залишилася, на щітку.

Скріншот Tiktok.com/@stylebyrosalinda

Тільки потрібно врахувати, що цей лайфхак бездоганно працює з тюбиками, у яких ковпачок досить широкий і плаский. З мініатюрними кришечками проштовхнути пасту буде складніше.

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Теги:
#Зубна паста #Лайфхак