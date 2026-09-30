Ви точно викидаєте зубну пасту занадто рано: як видавити її з тюбика до останньої краплі (відео)
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Хитрий спосіб дістати залишки зубної пасти, про який мало хто знає
Зубна паста в тюбику закінчується завжди невчасно. Спочатку її легко видавити на щітку, а потім доводиться довго стискати упаковку, щоб отримати бодай трохи засобу. При цьому всередині нерідко залишається паста ще на кілька чищень.
Просто відрізати дно тюбика в такій ситуації — не найзручніший варіант. Пасту все одно незручно діставати й легко забруднитися.
При цьому є простий спосіб видавити залишки зубної пасти з тюбика без зайвих зусиль. Ним поділився користувач TikTok @ stylebyrosalinda.
Коли видавити засіб руками вже не виходить, візьміть ножиці й рівно відріжте самий край тюбика (спаяний шов на денці). Потім відкрутіть пластикову кришечку. Вставте її верхньою, плоскою частиною в утворений розріз на дні тюбика.
Злегка натисніть на кришку пальцями або вушними паличками й проведіть нею вниз до шийки. Жорсткий пластик ковпачка спрацює як поршень, щільно прилягаючи до стінок і видавлюючи абсолютно всю пасту, що залишилася, на щітку.
Тільки потрібно врахувати, що цей лайфхак бездоганно працює з тюбиками, у яких ковпачок досить широкий і плаский. З мініатюрними кришечками проштовхнути пасту буде складніше.
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