Кто стоит за "Блэк Аудитом": что известно о двух возможных организаторах конвертцентра

Обоих мужчин раньше связывала работа в структурах ДФС во Львовской области

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Возможным организаторами "Блэк Аудита" (неофициальное название конвертационного центра, через который могли выводить деньги за границу) могут быть бывшие сотрудники налоговых и таможенных органов. "Телеграф" собрал, что о них известно.

История снова привлекла внимание после публикаций в телеграм-канале "Джокер". В них заявляли о якобы причастности к схеме уже бывшего генпрокурора Руслана Кравченко. В то же время правоохранители не реагируют на обнародованные данные. Подробности в материале "Телеграфа": "Блэк Аудит" под защитой? Почему правоохранители до сих пор не видят конвертцентр и при чем здесь Кравченко.

Имена возможных организаторов схемы Василия Сандула и Евгения Кулибабы называли общественные организации в обращениях к стражам порядка.

"Блэк Аудит". Инфографика "Телеграфа"

Василий Сандул до 2019 года был чиновником в Следственном управлении финансовых расследований ГУ ГФС во Львовской области, до этого работал в налоговой. В собственности один земельный участок. В то же время мать Сандула, Ирина Сандул владеет 61 объектом недвижимости, среди которых 18 квартир во Львове и области. Ее имя также упоминалось в журналистских расследованиях про масштабную схемк с перерегистрацией коммунальной недвижимости во Львове. В настоящее время в собственности Ирины Сандул ряд компаний.

Другое упомянутое бывшее должностное лицо — Евгений Кулибаба, который в свою очередь, ранее работал в подразделении ГФС, которое занималось разоблачением правонарушений в таможенной сфере на Львовщине. В его собственности – дом в Бориспольском районе.

Вместе с Сандулом, он был соучредителем компании ООО "Индастриалтаун", впоследствии переписанной на лицо, на которое открыты сотни компаний по всей стране. Правоохранители не отчитывались о расследовании в отношении "Блэк Аудита" и других вероятно связанных компаний.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что во Львове произошел другой скандал — фирма с сомнительной репутацией заработала на тендерах. Пока правоохранители готовились задержать директора, он скрылся за границу.