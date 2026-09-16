Не подростки и бездомные: кто чаще всего ворует продукты в "АТБ"

Казалось бы, их меньше всего заподозришь

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Кражи в супермаркетах — не редкость. Товары могут незаметно положить в карман, сумку или другое место, надеясь, что этого никто не заметит. Но кто чаще всего пытается вынести покупки, не заплатив за них?

Об этом "Телеграфу" рассказал сотрудник "АТБ". Он поделился собственными наблюдениями и объяснил, какие покупатели чаще всего причастны к кражам.

Кто крадет продукты

Собеседник "Телеграфа" назвал две категории людей, которых в основном замечают в таких ситуациях:

"Чаще всего крадут наркоманы и пенсионеры", — рассказал сотрудник сети.

А вот наименее осторожными во время краж оказались дети — их было легче всего разоблачить.

Напомним, что ранее "Телеграф" рассказывал, что чаще всего воруют в "АТБ". Этот список достаточно неожидан, во-первых, в нем нет алкоголя, а во-вторых, люди воруют не только для себя, но и для своих любимцев.

Также "Телеграф" сообщал, кого накажут, если в кассе будет недостача и кто будет компенсировать убытки.

Ранее работник сети рассказывал "Телеграфу", обманывают ли покупателей на весовіх товарах "АТБ".