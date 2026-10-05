Известная певица "накрывает" Украину энергетическим "ПВО". Впрочем, украинцы ее не благодарят (фото и видео)

KOLA удивила признанием о "синем куполе", который защищает от ракет и "шахедов"

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Украинцы во время полномасштабной войны ищут разные способы справиться с постоянным стрессом из-за российских обстрелов. На днях внимание украинцев привлекла блогерша Асетея, которая называет себя "мастером света" и утверждает, что мысленно создает вокруг места своего пребывания "энергетический голубой забор", который якобы останавливает ракеты и "шахеды".

По словам Асетеи, во время воздушной атаки она представляет вокруг Киева высокий голубой забор из панелей. "И начинаю со всей силы раскручивать, и все что подлетает к нему, "шахед" или ракета, оно все подлетает и разрушается", — рассказала блогерша.

"Телеграф" отмечает, что видео было опубликовано на странице Асатеи в Instagram еще 26 августа, а завирусилось оно только сейчас.

Ее сообщение привлекло внимание украинской певицы KOLA. В комментариях она заявила, что уже долгое время представляет подобный голубой купол, но над всей Украиной.

"Я в шоке сейчас… Потому что делаю такой купол, только над всей Украиной уже очень долгое время. Я просто интуитивно начала представлять купол именно синего цвета и видеть, как от него все отражается, что это наша защита", — написала певица.

Обсуждение продолжилось в Threads, где реакции пользователей оказались неоднозначными. Часть комментаторов отнеслась к практике с юмором, шутя о работе украинского ПВО и сравнивая "голубой купол" с закрытием неба.

"Сейчас знакомому с ПВО напишу, скажу пусть идет домой, потому что небо теперь закрыто".

"Кола, какого фига у меня упало два "шахеда" рядом с домом? А? Плохо работаем…"

"— НАТО, закрой небо над Украиной! — НАТО: Вот вам синий купол"

В то же время, другие пользователи призвали не высмеивать людей, которые таким образом пытаются справиться с психологической нагрузкой войны. По их мнению, если подобные воображаемые практики помогают человеку успокоиться и сохранять психологическую устойчивость, само по себе это не повод для травли.

"Если человек таким способом успокаивает себя и держит менталку, то пусть хоть черепаху и трех слонов представляет, какие держат планету. А травля в такое сложное время — х*йня"

Другая пользовательница написала, что во время войны люди ищут разные способы вернуть себе хотя бы чувство контроля: "Кто-то молится, кто-то представляет купол, кто-то включает камеру, потому что оператор выживает. Если это помогает человеку держать кукуху, какая вам разница?".

Еще один комментатор подытожил: "Люди спасают свою менталку как могут. Как можно высмеивать? Когда психика защищается от того ужаса, что происходит каждый день. Вера в Бога, в Голубой купол – да не вопрос. Главное оставаться людьми".

Раньше мы подробнее рассказывали о певице KOLA. Оказывается, ее отцом является профессиональный рестлер Олег Прудиус, более известный во всем мире под сценическим псевдонимом Владимир Козлов.