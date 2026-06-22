Великий Луг никогда не восстановится. Что будет на месте Каховского водохранилища

На месте, откуда ушла вода, формируется новая экосистема

Первоначальный Великий Луг, существовавший на месте бывшего Каховского водохранилища, уже никогда не восстановится. После подрыва россиянами Каховской ГЭС в 2023 году на территориях, откуда ушла вода, формируется тополево-ивный лес.

Об этом рассказал академик, заведующий отделом геоботаники и экологии Института ботаники им. М. Г. Холодного НАН Украины Яков Дидух в интервью "РБК-Украина". Он уверен, что Великий Луг не может возродиться.

"Восстановление до исходного состояния в природе невозможно. Того первичного Великого Луга не будет — рельеф там уже совсем другой, сформировались новые почвы", — отмечает академик Дидух.

Каховское водохранилище в июне 2023 и 2024 годов

Каховское водохранилище до подрыва и после. Фото: спутниковые снимки

Он добавил, что на толстом слое плодородного ила, оставшегося на месте бывшего Каховского водохранилища, быстро растет лес. Всего за три года молодые деревья выросли до 5 метров.

Каховское водохранилище спустя три года. Фото: Алексей Василюк

По оценке украинских ученых, в будущем там может возникнуть самый большой пойменный лес в Европе. Сейчас на некогда затопленных территориях наблюдается сложная "мозаика" из лесов, болот и открытых участков.

Ранее "Телеграф" показывал, как выглядело Каховское водохранилище после подрыва дамбы и как изменилось за три года. Уникальный лес на этой территории занимает более двух тысяч квадратных километров.