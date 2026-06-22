Великий Луг никогда не восстановится. Что будет на месте Каховского водохранилища
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На месте, откуда ушла вода, формируется новая экосистема
Первоначальный Великий Луг, существовавший на месте бывшего Каховского водохранилища, уже никогда не восстановится. После подрыва россиянами Каховской ГЭС в 2023 году на территориях, откуда ушла вода, формируется тополево-ивный лес.
Об этом рассказал академик, заведующий отделом геоботаники и экологии Института ботаники им. М. Г. Холодного НАН Украины Яков Дидух в интервью "РБК-Украина". Он уверен, что Великий Луг не может возродиться.
"Восстановление до исходного состояния в природе невозможно. Того первичного Великого Луга не будет — рельеф там уже совсем другой, сформировались новые почвы", — отмечает академик Дидух.
Он добавил, что на толстом слое плодородного ила, оставшегося на месте бывшего Каховского водохранилища, быстро растет лес. Всего за три года молодые деревья выросли до 5 метров.
По оценке украинских ученых, в будущем там может возникнуть самый большой пойменный лес в Европе. Сейчас на некогда затопленных территориях наблюдается сложная "мозаика" из лесов, болот и открытых участков.
Ранее "Телеграф" показывал, как выглядело Каховское водохранилище после подрыва дамбы и как изменилось за три года. Уникальный лес на этой территории занимает более двух тысяч квадратных километров.