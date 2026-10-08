Укр

Без производителя и названия: что на самом деле продают украинцам для вейпов

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Что на самом деле продают украинцам для вейпов без маркировки Новость обновлена 08 октября 2026, 11:38
Что на самом деле продают украинцам для вейпов без маркировки. Фото "Телеграф"/ИИ

На приобретенных компонентах обнаружили самодельные наклейки, а установить происхождение товара по маркировке не удалось

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Покупатель может держать в руках компоненты для вейпа и не знать, кто их изготовил и откуда они. В ходе контрольной закупки в киоске в Днепровском районе Киева за 350 грн приобрели ароматизатор, глицерин и бустер.

На упаковках не хватало сведений, которые помогли бы проследить путь продукции до магазина и определить, кто отвечает за ее качество. Об этом говорится в материале OBOZ.UA.

На компонентах не хватает данных о производителе

На капсуле с ароматизатором были название, состав на украинском языке и правила использования. Вместо акцизной марки наклеили стикер с ценой, названием товара и отметкой, похожей на штрих-код. На вид его могли распечатать на обычном принтере. Производителя на упаковке не указали.

На бутылке с глицерином указали состав, условия хранения, дату производства и полноценный штрих-код, однако данных о производителе не было. По коду удалось выяснить, что глицерин изготовили в Парагвае. Но в открытых каталогах с ним не нашлось связанного названия продукта, поэтому установить происхождение не удалось.

О бустере информации было еще меньше. Его продавали в пластиковой упаковке с самодельной наклейкой "Бустер +". Никаких других данных о содержимом, производителе или происхождении товара на ней не было.

Набор компонентов превращают в готовую жидкость

Покупателю выдали три отдельных компонента. Вместе они позволяют приготовить жидкость для электронной сигареты. В материале отмечают, что в других торговых точках продавцы сами помогали смешивать такие компоненты. Поэтому значение имеет и маркировка на упаковках, и то, что фактически продают и передают покупателю.

Если по закону продукция является жидкостью для электронной сигареты или заправочным контейнером, на упаковке должны быть указаны ингредиенты, содержание и доза никотина, номер партии, условия хранения и медицинское предупреждение. Объем заправочного контейнера не должен превышать 10 мл, а концентрация никотина – 20 мг на 1 мл. Маркировка приобретенных компонентов не позволяла установить даже базовые сведения о производителе или импортере.

Происхождение товара невозможно проследить

Если нет информации о производителе и импортере, их адресах и номере партии, выяснить, кто отвечает за продукцию, невозможно. Покупатель не может проверить ее происхождение. Контролирующему органу также сложно быстро установить производителя и изъять партию в случае нарушения.

Из-за этого сложнее защитить права потребителя: если товар нанесет вред, найти ответственного будет непросто. Непрозрачность создает проблему и для легальных производителей: им приходится конкурировать с продукцией, происхождение и качество которой нельзя проверить.

Таким образом, покупатель может заплатить за компоненты и получить товар, но не иметь достаточно сведений, чтобы выяснить, кто его изготовил, где именно это произошло и к кому обратиться с претензией. Самодельные наклейки и неполная маркировка не позволяют проследить путь продукции от производства до магазина.

Контрольная закупка компонентов для вейпов/Инфографика ИИ
Контрольная закупка компонентов для вейпов/Инфографика ИИ

Как сообщал "Телеграф", в сентябре 2026 года проверили шесть случайно выбранных торговых точек на Оболони в Киеве, и ни одна не прошла проверку без замечаний – это показывает, что проблемы розничной продажи заправок могут касаться не только маркировки отдельных компонентов, но и работы продавцов в ходе проверки точек.

Теги:
#Киев #Схема #Вейп