Не каждый уксус подходит для консервации: что обязательно нужно проверить на бутылке

Для маринования необходим уксус с кислотностью не менее 5%, а пропорции проверенного рецепта нельзя произвольно изменять

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Домашние заготовки часто делают по проверенным годами рецептам: немного соли, сахара и уксуса – и банки можно закручивать. Однако с уксусом не стоит полагаться на привычку наливать "на глаз".

Американские специалисты из Penn State Extension советуют проверять кислотность уксуса и не менять пропорции в рецептах по своему усмотрению. От этого зависят вкус заготовок и их безопасность.

Какой должна быть кислотность уксуса для маринования

Специалисты по пищевой безопасности советуют брать уксус с кислотностью не менее 5%. Этот показатель указывают на этикетке, поэтому перед консервацией проверьте маркировку. Кислотность магазинного уксуса бывает разной, поэтому не каждая бутылка подойдет для маринования.

Кислота влияет на вкус и помогает сдерживать рост опасных микроорганизмов. Это особенно важно для овощей с низкой природной кислотностью: во время маринования нужные условия для них создает добавленная кислота.

Белый и яблочный уксус часто имеют кислотность 5%. Но этикетку все равно нужно проверить: убедитесь, что на бутылке действительно указан нужный показатель.

Почему нельзя менять пропорции

Penn State Extension советует для безопасной домашней консервации придерживаться проверенного соотношения уксуса, воды и овощей. Каждая пропорция в рецепте имеет значение, поэтому менять ее по своему усмотрению не следует.

Если маринад кажется слишком кислым, не уменьшайте количество уксуса и не доливайте больше воды. Количество кислоты также нельзя уменьшать, если рецепт прямо этого не предусматривает.

Когда ингредиенты добавляют "на глаз", баланс рецепта может нарушиться. Поэтому во время консервации компоненты лучше точно отмеривать, а не корректировать количество уксуса на свой вкус.

Почему не стоит использовать домашний уксус

Кислотность домашнего уксуса зависит от сырья и процесса изготовления. Если показатель неизвестен, нельзя быть уверенным, что кислоты хватит для маринования. Penn State Extension не рекомендует использовать домашний уксус или уксус с неизвестной кислотностью.

Не заменяйте автоматически уксус, указанный в рецепте, другим видом. Сначала проверьте кислотность на этикетке, а затем точно отмерьте количество, предусмотренное рецептом.

Как сообщал "Телеграф", вид растительного масла также влияет на вкус и качество заготовки. Масло делает овощи более нежными и помогает специям раскрыться в домашней консервации.