Опалення навіть не в топ-3: чого українці бояться цієї зими найбільше

Головні ризики та побоювання перед холодним сезоном під час війни

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З наближенням холодів українці замислюються про побутові труднощі, з якими зіткнуться в опалювальний сезон під час війни. Їх турбує не лише тепло в батареях: побоювання охоплюють набагато більше питань.

Про це свідчить опитування дослідницької компанії Gradus, яке опинилося в розпорядженні "Телеграфу". Очікування зими пов'язане з цілою низкою загроз.

Які ризики найбільше турбують українців перед зимою?

До трійки головних побоювань увійшли:

Тривалі відключення електроенергії – цей ризик викликає найбільшу тривогу: його назвали 69% респондентів.

– цей ризик викликає найбільшу тривогу: його назвали 69% респондентів. Погіршення безпекової ситуації – цей фактор непокоїть 59% опитаних.

– цей фактор непокоїть 59% опитаних. Відсутність води – перебої з водопостачанням хвилюють 58% учасників дослідження.

Проблеми з опаленням опинилися лише на четвертому місці: перебої чи відключення тепла тривожать 48% українців. Пошкодження енергетичної інфраструктури турбує 45% громадян. Високі тарифи та брак грошей на комунальні послуги непокоять відповідно 37% та 26%.

Як українці підготували житло до складніших умов?

Опитування також показало, наскільки жителі України готові до можливих труднощів:

Лише 11% респондентів живуть у приміщеннях із повністю автономними системами опалення, водопостачання та електропостачання.

респондентів живуть у приміщеннях із повністю автономними системами опалення, водопостачання та електропостачання. Близько 29% містян підключені до міських мереж, але вже запаслися необхідним обладнанням для тимчасового обігріву, автономного електропостачання та забезпечення водою.

містян підключені до міських мереж, але вже запаслися необхідним обладнанням для тимчасового обігріву, автономного електропостачання та забезпечення водою. Більшість опитаних – 42% – залежать від централізованих систем і водночас не мають спеціального обладнання, щоб автономно підтримувати побутові умови.

Результати опитування

Як повідомляв "Телеграф", "Укренерго" та підрядникам буде непросто відновити пошкоджені електроопори, але це не стане непереборною проблемою. Стійкість електропостачання взимку залежатиме від запасів ракет для ППО та здатності збивати російські балістичні ракети. Тому тривалість відключень буде пов'язана і з захистом енергосистеми від факторів ризику.