Жирный налет на лотке исчезнет без губки: лайфхак, который не лишне знать каждому

Пластик впитывает жир, а губка только размазывает его

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Пластиковые контейнеры для еды спасают нас на работе и в поездках, но у них есть один существенный минус. После блюд с насыщенными соусами их стенки покрываются стойким жирным налетом, который обычная губка просто отказывается отмывать.

Дело в том, что пластик пористый, и жир с красящими пигментами, как у томатов или карри, проникают в микроскопические поры. Классическое трение губкой в теплой воде часто лишь размазывает масло тонкой пленкой по стенкам.

В Instagram поделились способом, как быстро отмыть пластиковый лоток. При этом даже не придется использовать губку.

Процедура элементарна:

налейте в грязный лоток теплую воду примерно на треть объема

добавьте пару капель средства для мытья посуды

положите в лоток один или два листа бумажного полотенца

плотно закройте крышку и максимально энергично трясите контейнер над раковиной около 30-60 секунд.

После этого останется лишь выкинуть мокрую бумагу и сполоснуть емкость.

Если после этой процедуры в лотке остался неприятный запах, налейте в него уксус и теплую воду в равных пропорциях и оставьте на 10-15 минут. После этого прополощите тару чистой водой. Либо протрите стенки лотка пастой из пищевой соды и смойте ее.

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